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Создан медицинский скотч для внутренних органов 

Medical Note 4 часа назад
Создан медицинский скотч для внутренних органов
Фото: Medical Note
Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) разработали медицинский скотч, с помощью которого можно предотвращать разрывы тканей и крепить детали имплантов во время операций на органах.
Разработка представляет собой усовершенствованный клей, который быстро и надежно прилипает к влажным поверхностям биотканей. Благодаря специальному раствору, «скотч» можно снять словно пластырь без боли и вреда.
Клейкий материал создан из биосовместимых полимеров. Своей прочностью он обязан веществу N-гидроксисукцинимид. Растворитель сделан из антиоксиданта глутатиона и бикарбоната натрия.
Скотч уже протестировали на образцах органов, в том числе сердце, легких и кишечнике свиньи. Ткани удалось отделить друг от друга в течение пяти минут после склеивания без всяческих повреждений.
Ученые также разработали версию материала с мини-порами, чтобы в случае прикрепления импланта к ткани по ним можно было пропустить раствор, а затем удалить клей.
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