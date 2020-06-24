Создан медицинский скотч для внутренних органов 

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) разработали медицинский скотч, с помощью которого можно предотвращать разрывы тканей и крепить детали имплантов во время операций на органах.

Разработка представляет собой усовершенствованный клей, который быстро и надежно прилипает к влажным поверхностям биотканей. Благодаря специальному раствору, «скотч» можно снять словно пластырь без боли и вреда.

Клейкий материал создан из биосовместимых полимеров. Своей прочностью он обязан веществу N-гидроксисукцинимид. Растворитель сделан из антиоксиданта глутатиона и бикарбоната натрия.

Скотч уже протестировали на образцах органов, в том числе сердце, легких и кишечнике свиньи. Ткани удалось отделить друг от друга в течение пяти минут после склеивания без всяческих повреждений.

Ученые также разработали версию материала с мини-порами, чтобы в случае прикрепления импланта к ткани по ним можно было пропустить раствор, а затем удалить клей.