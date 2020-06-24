В США заявили, что COVID-19 «поставил страну на колени» 

Глава общественного здравоохранения США Роберт Редфилд заявил, что коронавирус нового типа «поставил страну на колени». Об этом сообщает The Guardian.
"Мы все сделали все возможное, чтобы справиться с этим вирусом, и реальность такова, что он поставил эту страну на колени", — приводит издание слова из выступления главы здравоохранения в конгрессе США.
По словам Редфилда, сфера здравоохранения долгое время получала недостаточное финансирование и сейчас нуждается в срочных вложениях.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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