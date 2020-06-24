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В США заявили, что COVID-19 «поставил страну на колени» 

Газета.Ru и ещё 13 24 июня 2020
В США заявили, что COVID-19 «поставил страну на колени»
Фото: Газета.Ru
Глава общественного здравоохранения США Роберт Редфилд заявил, что коронавирус нового типа «поставил страну на колени». Об этом сообщает The Guardian.
"Мы все сделали все возможное, чтобы справиться с этим вирусом, и реальность такова, что он поставил эту страну на колени", — приводит издание слова из выступления главы здравоохранения в конгрессе США.
По словам Редфилда, сфера здравоохранения долгое время получала недостаточное финансирование и сейчас нуждается в срочных вложениях.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Новости , Коронавирус в США , COVID-19 , ВОЗ , телеканал АВС
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