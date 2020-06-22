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11-летняя девочка внезапно заплакала кровавыми слезами 

Lenta.ru 7 часов назад
Девочка внезапно заплакала кровавыми слезами
Фото: BMJ Case Reports
В Индии у 11-летней девочки обнаружили редчайшее медицинское состояние — гемолакрию. Как сообщает издание Science Alert, из-за него ребенок плачет кровавыми слезами.
Мать девочки, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала специалистам из Всеиндийского института медицинских наук в Нью-Дели, что ее дочь внезапно начала плакать кровью и делала это каждый день два или три раза по несколько минут. При этом девочка не жаловалась на боль и не испытывала сильных эмоций, слезы лились сами собой. До этого у ребенка не было никаких заболеваний или травм.
«Я боюсь за здоровье моей дочери. Меня пугает, что у нее из глаз идет кровь. Я надеюсь, в будущем с ней такого случаться не будет», — рассказала врачам мать пациентки.
Доктора внимательно осмотрели девочку и взяли у нее разнообразные анализы. Слезные железы пациентки оказались в норме, их содержимое — тоже, в ее анализах крови все показатели были как у здорового человека. Доктора пока не могут определить, что с девочкой, но во время нахождения в клинике она продолжала плакать кровью.
Гемолакрия — редчайшее состояние, причины которого могут быть разнообразны. Иногда ее вызывает гемофилия или болезнь Рандю — Ослера. Также кровавые слезы могут быть побочным эффектом приема некоторых лекарств. Известны случаи, когда гемолакрия неожиданно начиналась, а затем также внезапно заканчивалась.
Ранее сообщалось, что в Индии муж назвал жену ведьмой и бросил ее из-за редкого заболевания, заставляющего девушку плакать кровавыми слезами. Отец пациентки утверждает, что заболевание прогрессирует с каждым днем, а кровь начала появляться и на других частях тела.
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