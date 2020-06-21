Ученые выявили инфекцию, развивающую рак горла

Ученые из Великобритании выявили факторы, которые способствуют развитию рака горла. По словам экспертов, существует связь между папилломавирусом человека и опухолями в носоглотке.

В проведенном эксперименте участвовали более 1,7 тысячи людей. Добровольцев обследовали на на наличие антител к одному из ключевых протеинов ВПЧ — E6. Исследователи решили, что именно он разрушает часть иммунной системы, которая отвечает за защиту от рака.

В результате ученые сделали вывод, что папилломавирус человека вызывает злокачественные изменения в клетках.

В рамках исследования стало известно, что у 135 добровольцев развились опухоли в горле. При этом 35 процентов больных имели антитела по сравнению с менее чем одним процентом тех, кто был здоров. Так, по словам врачей, онкология появилась из-за инфекции ВПЧ-16.