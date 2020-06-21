Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы 

РИА Новости и ещё 3 6 часов назад
Невеста обнаружила у себя рак на фото со свадьбы
Фото: РИА Новости
Фотография со свадьбы помогла жительнице Новой Зеландии Мадлен Кирке-Смит диагностировать у себя рак. Об этом она рассказала в Facebook.
Женщина, пересматривая снимки с торжества, заметила у себя опухоль в области груди.
"На следующий же день после того, как мы получили фотографии, я поехала к врачу и узнала, что эта опухоль и в самом деле рак молочной железы", — написала она.
Maddie Kyrke-Smith/Facebook
Первый раз женщина заметила комок в груди еще за много лет до замужества, но тогда ей поставил неверный диагноз.
Ранее акушер-гинеколог рассказала, что если в какой-то части тела возникают болевые ощущение, стоит внимательно отнестись к ним и не игнорировать сигналы организма. Она объяснила, что боль в области молочных желез может возникать по разным причинам. Одна из них — неправильно подобранное белье.
При онкологических заболеваниях боль в груди редко становится первым симптомом. Однако если пациентка нерегулярно пальпирует молочные железы, опухоль достаточно большая и нарушает венозный отток, то может появиться болевой синдром.
Видео дня. Можно ли подцепить COVID-19 на пляже
Последние новости
Лукашенко заявил о предотвращении "Майдана" в Белоруссии Лукашенко заявил о предотвращении "Майдана" в Белоруссии В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе "Можно раздать каждому бойцу": Россия получила "таблетку" от авиации НАТО "Можно раздать каждому бойцу": Россия получила "таблетку" от авиации НАТО
Комментарии 1
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые открыли необычный ранний симптом COVID-19
Ученые открыли необычный ранний симптом COVID-19
Назван простой способ снизить уровень холестерина
Назван простой способ снизить уровень холестерина
Назван фактор, резко повышающий риск смерти от рака
Назван фактор, резко повышающий риск смерти от рака
Врачи рассказали, как узнают онкологию по запаху
Врачи рассказали, как узнают онкологию по запаху
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Как распознать рак кожи на ранней стадии
05:52
Как распознать рак кожи на ранней стадии
ЗОЖ Болезни и лекарства
Что делать, если вы обгорели на солнце
04:34
Что делать, если вы обгорели на солнце
ЗОЖ Народная медицина
Что делать, чтобы не заполучить тепловой удар в жару
01:06
Что делать, чтобы не заполучить тепловой удар в жару
ЗОЖ
Что делать, если вас измучил ПМС
06:10
Что делать, если вас измучил ПМС
ЗОЖ
Подтверждена зависимость COVID-19 от группы крови
00:16
Подтверждена зависимость COVID-19 от группы крови
Коронавирус
Можно ли подцепить COVID на пляже
06:08
Можно ли подцепить COVID на пляже
Коронавирус ЗОЖ
Кому нельзя выходить на улицу в жару
04:02
Кому нельзя выходить на улицу в жару
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение