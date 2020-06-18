Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мясников назвал способ распознать плохого врача 

Lenta.ru и ещё 7 6 часов назад
Мясников назвал способ распознать плохого врача
Фото: Lenta.ru
Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников дал несколько советов о том, как отличить хорошего врача от плохого. Способы распознать недобросовестно специалиста он назвал в посте в Instagram.
По словам Мясников, пациент может засомневаться в компетентности врача, если тот объяснит все проблемы со здоровьем наличием паразитов, начнет лечить гипертонию курсами внутримышечных инъекций или капельниц или же сразу назначит антибиотики при температуре менее 38 градусов, ознобе, чихании и ломоте в теле. Врач отметил, что пациентам также стоит насторожиться, если доктор на приеме назначит вместе с антибиотиками противогрибковый препарат или порекомендует принимать «полезные бактерии».
Мясников добавил, что не стоит доверять врачам, которые назначают пожилым людям с болезнью сердца обезболивающие из группы нестероидных противовоспалительных препаратов или комбинированные обезболивающие, содержащие фенацитин, а также тем, кто посоветует «почистить печень и назначит гепатопротекторы» или «восстанавливать хрящ поеданием холодца». Доктор подчеркнул, что хороший специалист не назначит беременной женщине поливитамины, не предупредив, что витамин А в больших дозах опасен для плода.
Ранее в июне стало известно, что Мясников подал заявку на регистрацию собственного бренда. Под его маркой будут производить и продавать различные медицинские и ветеринарные препараты. В частности, речь идет о медицинской конопле, лекарстве от запоров, масках, перчатках, а также сувенирной продукции.
Видео дня. Сколько сохраняется коронавирус на продуктах
Последние новости
Роскомнадзор разблокировал Telegram Роскомнадзор разблокировал Telegram Собянин отменил предварительную запись в МФЦ Собянин отменил предварительную запись в МФЦ Володин порассуждал о будущем России после Путина Володин порассуждал о будущем России после Путина
Комментарии
Новости , Александр Мясников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван простой способ снизить уровень холестерина
Назван простой способ снизить уровень холестерина
Обнаружена мощная защита против коронавируса
Обнаружена мощная защита против коронавируса
Названа дата начала второй волны коронавируса в РФ
Названа дата начала второй волны коронавируса в РФ
Назван способ предотвратить рак толстой кишки
Назван способ предотвратить рак толстой кишки
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Что делать, чтобы не заполучить тепловой удар в жару
01:06
Что делать, чтобы не заполучить тепловой удар в жару
ЗОЖ
Что делать, если вас измучил ПМС
06:10
Что делать, если вас измучил ПМС
ЗОЖ
Можно ли подцепить COVID на пляже
06:08
Можно ли подцепить COVID на пляже
Коронавирус ЗОЖ
Сколько сохраняется коронавирус на продуктах
05:45
Сколько сохраняется коронавирус на продуктах
Коронавирус Болезни и лекарства
Как депрессия портит осанку
05:55
Как депрессия портит осанку
ЗОЖ
Правда ли, что из-за наушников можно оглохнуть
06:10
Правда ли, что из-за наушников можно оглохнуть
ЗОЖ
Продукты, провоцирующие солнечные ожоги
06:12
Продукты, провоцирующие солнечные ожоги
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение