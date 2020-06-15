Лекарства под контролем 

С 1 июля в России вводится обязательная маркировка лекарственных препаратов. Путь каждой упаковки с лекарством теперь можно будет отследить практически в режиме реального времени — от производства до аптек и больниц. Сможет ли эта мера уничтожить черный рынок и серые схемы перепродажи лекарств? И насколько готова фармотрасль к нововведению? Об этом — в материале «Ленты.ру».

Путь каждой упаковки с лекарством теперь можно будет отследить практически в режиме реального времени — от производства до аптек и больниц. Ранее маркировка касалась определенной группы лекарств, сейчас она затронет все. Это особенно актуально в период пандемии, которая стала катализатором взрывного роста черного рынка лекарств. Его доля в мировом масштабе достигла 35 процентов. Правда, оговоримся, это касается продаж через интернет.

Главным образом спекуляции коснулись тех лекарств, которые якобы могут вылечить от коронавируса. Например, в начале пандемии в России сформировался черный рынок препарата от ВИЧ, который минздрав изначально рекомендовал лишь в качестве возможного средства лечения COVID-19. Но спекулянты отреагировали мгновенно. Цена на это лекарство, которое бесплатно получают в нашей стране все ВИЧ-инфицированные, взлетела в несколько раз. Препарат скупали везде, где только можно — в аптеках, у дистрибьюторов, у самих больных. Маржа спекулянтов доходила до восьми тысяч рублей за коробку. А потом в некоторых социальных сетях появились объявления с предложениями чудо-средства от коронавируса по цене до 100 тысяч. Такая ситуация была бы невозможна при обязательной маркировке, поскольку любое перемещение лекарства можно отследить.

С помощью маркировки, которая ранее коснулась в том числе онкопрепаратов, вскрылись некоторые мошеннические схемы. Лекарства, предназначенные для больных раком в одном регионе, выводились из оборота, а потом всплывали в другом.

Соответственно, пациенты, для которых препарат предназначался изначально, его не получали. С помощью мошеннических схем лекарства продавались по второму разу. Подобные факты уже становились предметом расследования. Внедрение маркировки, безусловно, является серьезным препятствием для незаконного оборота лекарственных средств. Маркировка обеспечивает прозрачность цепочки поставок препаратов, предупреждает их незаконный оборот, в том числе посредством выведения дорогостоящих лекарств из бюджетного канала и вторичных продаж. Кроме того, она дает возможность потребителю лично проверить законность нахождения конкретной упаковки в обороте.

Маркировка лекарств поможет оградить от подделок и тех, кто покупает их через интернет. Заказывать таким образом фармпрепараты в России все еще возможно, однако последствия могут быть очень непредсказуемыми. Люди продолжают покупать как запрещенные к ввозу, так и разрешенные лекарства, необходимые им для жизни. Многие матери идут на это, просто чтобы спасти своих детей. Теперь подлинность препаратов, купленных в интернете, тоже можно будет проверить по специальному коду.

Понять, как работает мониторинг, несложно. Основа маркировки — передача данных о движении маркируемого товара в систему Честный ЗНАК. Для лекарств создана подсистема «Мониторинг движения лекарственных препаратов» (МДЛП). Производители наносят коды маркировки на каждую упаковку лекарств и сообщают об этом в МДЛП. Туда же логистические компании и дистрибьюторы сообщают о получении лекарств от производителя, о расформировании оптовых упаковок и их отгрузке.

Аптеки передают в МДЛП информацию о приемке лекарств, продаже через онлайн-кассу и других причинах вывода из оборота. Организации, в которых лекарства используются для лечения или не продаются по другим причинам, должны применять регистратор выбытия (РВ). Это устройство для вывода маркированных лекарств из оборота не через онлайн-кассу. Регистраторы выбытия бесплатно поставляет оператор системы по соответствующему заявлению через сайт Честного ЗНАКа. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ЦРПТ, маркировка лекарств налажена таким образом, что некачественные препараты, не прошедшие маркировку, в принципе не могут попасть в обращение.

«С помощью Data Matrix кода можно отследить движение каждой лекарственной упаковки. В результате такой прозрачности покупатель получает гарантию подлинности лекарства, что, с учетом запуска онлайн-торговли, очень важно. Кроме того, благодаря маркировке будут исключены факты двойных продаж лекарств из больниц, когда препараты, предназначенные для бесплатной выдачи пациентам, перепродаются на сторону», — заявляют представители ЦРПТ.

Также в условиях пандемии маркировка позволит в режиме реального времени контролировать цены на препараты, не допускать их дефицита в тех или иных регионах. Система позволяет отследить, где лекарств не хватает, а где они в избытке.

Лекарства, поступающие из-за рубежа, проверяет таможня. Таможенники к маркировке уже подготовились. Как заявили «Ленте.ру» в пресс-службе Федеральной таможенной службы , уже доработано специальное программное обеспечение, налажено информационное взаимодействие с оператором системы маркировки товаров. Информация о контрольных знаках для лекарств теперь вносится в 31-ю графу декларации.

«Из декларации сведения в автоматическом режиме направляются оператору, который, в свою очередь, дает таможне информацию о контрольно-идентификационных знаках и их статусе. Если все совпадает, товар вводится в оборот», — сообщили представители ФТС.

Все участники рынка обязаны внедрить у себя необходимые бизнес-процессы, чтобы система заработала в полном объеме. Михаил Мурашко , глава Минздрава — это ведомство отвечает за маркировку — в ходе совещания по ситуации в легкой промышленности, отвечая на вопрос Владимира Путина , заявил, что к нововведению уже готовятся все аптечные сети и учреждения. Маркировка, по его словам, «фактически сегодня уже работает на высокозатратных нозологиях, и она показала себя очень хорошо».

Большинство участников фармацевтического рынка в целом готовы к нововведению. Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов , отвечая на вопросы «Ленты.ру», отметил высокую активность большей части бизнес-сообщества. Однако, по его словам, «как и в любой деятельности, в проекте маркировки есть предприятия-передовики, которые активно включились в проводимую работу совместно с ведомствами и коллегами по рынку. Но есть и предприятия, которые все оставляют на последний момент и не пользуются возможностью протестировать все процессы до введения обязательных требований по маркировке товаров».

Руководитель отдела регистрации и обеспечения качества лекарственных препаратов АО «Рош-Москва» Наталия Назарова считает, что маркировка и мониторинг лекарственных препаратов хоть и являются сложными процессами, но они необходимы для повышения прозрачности фармацевтического рынка. «В этом заинтересованы все его участники, даже если сейчас они не готовы к запуску на 100 процентов, — заявила Назарова. — Наша компания поддерживает внедрение в России обязательной маркировки, как и любых других активностей, направленных на повышение прозрачности рынка лекарственных препаратов, противодействие их нелегальному обороту и обеспечения доступности качественной, эффективной и безопасной продукции для пациентов».

Илья Блездов, продакт-менеджер крупнейшего боснийского фармпроизводителя «Босналек», заявил в интервью нашему изданию, что заводы компании уже маркируют свою продукцию. По его словам, производители лекарств проявили наибольшую готовность к нововведению. Большинство из них уже провело необходимую работу. При этом отпускную цену фармкомпании повышать не будут. Правда, неясно, как поведут себя в этой ситуации аптечные сети.

Между тем в медучреждениях ждут этого нововведения с нетерпением. Как нам сообщили в городской клинической больнице имени Пирогова, к работе с маркированными лекарствами там все готово. Во время тестирования отработаны процессы ввода и вывода препаратов в оборот. Сейчас система позволяет «в прямом эфире» видеть наличие конкретной упаковки препарата в аптеке медучреждения. «Нашим пациентам ежедневно нужно около двух тысяч упаковок препаратов, — говорит заведующая аптекой Пироговского центра Татьяна Чеснова. — И теперь у нас есть дополнительный инструмент проверки легальности лекарств, что крайне важно для их здоровья».