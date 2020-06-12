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Врачи выявили новый симптом, связанный с COVID-19 

Москва24 и ещё 12 3 часа назад
Врачи выявили новый симптом, связанный с COVID-19
Фото: Москва24
Ученые выявили новый симптом, связанный с коронавирусной инфекцией и заболеванием поджелудочной железы. Результаты исследования опубликованы в журнале Gastroenterology.
Среди пациентов с COVID-19 специалисты выделили группу мужчин с избыточным весом и ожирением. У них были обнаружены специфические симптомы, такие как общее воспаление и высокое содержание сахара и жира в кровотоке.
Позднее этим пациентам поставили диагноз острый панкреатит, в то время как признаки заболевания не были характерны для типичного его течения.
Ранее была названа наименее уязвимая к коронавирусу группа крови. Специалисты проанализировали данные 750 тысяч человек, 10 тысяч из которых были заражены COVID-19. После поправки на пол, вес и возраст эксперты установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% менее подвержены заражению коронавирусной инфекцией.
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