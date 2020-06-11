Врачи назвали первые факторы ослабленного иммунитета

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Иммунная система формируется у человека еще до рождения, но образ жизни может ослаблять иммунитет. Первыми признаками ослабления иммунитета можно считать холодные руки и ноги, возникновение апатии, сухость глаз и постоянную усталость, заявила профессор Светлана Трофимова

По ее словам, в начале многих инфекционных заболеваний меняется кровоток и кровь начинает поступать в жизненно важным органам.

— Выделения из глаз, сухость или конъюнктивит — это не только признак болезни глаз, но и начало каких-то вирусных или бактериальных инфекций, — отметила Трофимова в передаче «О самом главном» 11 июня. Видео опубликовано на YouTube.

Эксперт подчеркнула, что иммуномодуляторы регулируют функции нашей иммунной системы, а иммуностимуляторы могут активизировать работу системы, вызывая нарушения функций организмов.

Профессор, заслуженный деятель науки Владимир Хавинсон отметил, что иммунорегуляторы есть трех типов: синтетические, растительные и животные. Он предупредил, что первый тип препаратов может вызывать сбой противовоспалительной системы, развитие аутоиммунных заболеваний и даже провоцировать развитие онкологических заболеваний.

Растительные иммуномодуляторы, по словам специалистов, мягче всего воздействуют на организм человека. В них входит мед, женьшень, эхинацея, тимьян, розмарин и другие специи.