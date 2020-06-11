Врач предупредил об опасности ношения масок в жару

Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи, профессор Александр Бутенко.
«Если у людей хронические заболевания или возрастные реакции на повышенную температуру, лучше не выходить на улицу. Возможно осложнение заболеваний у людей с хроническими заболеваниями при ношении масок в жару. Всё-таки маски затрудняют дыхание. Если для людей это создаёт некомфортное состояние, лучше оберегаться и находиться в таких местах, где можно не пользоваться маской. Например, в квартире или на дачных участках за городом. Дышать во время жары тяжелее. Нужно подумать о том, как создать себе более-менее комфортные условия».
Длительное ношение маски может привести к тяжёлым патологиям органов дыхания, ранее заявил лор-врач. Их постоянное использование он назвал «величайшим сумасшествием».