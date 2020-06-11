Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ВОЗ предупредила о высоком риске распространения Эболы в ДРК 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
ВОЗ заявила о высоком риске вспышки опасного вируса
Фото: РИА Новости
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о высоком риске распространения вируса Эбола по всей территории Демократической Республики Конго (ДРК).
В июле 2019 года ВОЗ квалифицировала вспышку вируса Эболы в Конго как чрезвычайную ситуацию международного масштаба. Новая вспышка лихорадки Эбола была объявлена в городе Мбандака на северо-западе ДРК 1 июня этого года.
"Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — это заболевание, о котором все должны беспокоиться… Оно способно распространяться и убивать много людей… Мы предполагаем, что риск на уровне страны, на национальном уровне, высок, но на региональном и мировом уровнях (риск заражения — ред.) средний. Он не настолько высок, как мы могли представить", — заявил РИА Новости представитель ВОЗ по вспышке Эболы в ДРК Нгой Нсенга.
Представитель ВОЗ отметил, что имеющаяся в стране инфраструктура должна позволить справиться с новой вспышкой лихорадки. На данный момент количество подтвержденных случаев заражения небольшое, однако ВОЗ призывает отслеживать все возможные контакты заболевших для контроля вспышки вируса.
"На данном этапе вспышка не такая масштабная, по крайней мере, с точки зрения известных случаев заражения", — добавил он, отметив, что ВОЗ уже начала вакцинацию жителей в районе вспышки Эболы.
Нсенга также заявил, что ВОЗ принимает все необходимые меры, чтобы не допустить распространения заболевания в соседние страны.
Ранее сообщалось, что заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок выделил 40 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации для оказания помощи Демократической Республике Конго в борьбе с лихорадкой Эбола.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке несколько лет назад и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.
ДРК борется с длительной вспышкой Эболы, более 2200 человек погибли от вируса в республике с момента начала вспышки в ряде провинций в августе 2018 года, отмечают в ООН.
Ожидалось, что ДР Конго сможет 13 апреля заявить о полной победе над Эболой. Однако 10 апреля, спустя 52 дня после того, как выздоровел последний заболевший, был зарегистрирован новый случай заражения.
Видео дня. Как определить свой биологический возраст
Последние новости
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин На Украине возбудили дело против Порошенко На Украине возбудили дело против Порошенко В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
Комментарии
Новости , Марк Лоукок , ООН , ВОЗ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напитки, понижающие давление
Напитки, понижающие давление
«Непостижимым образом COVID-19 исчез»
«Непостижимым образом COVID-19 исчез»
Назван первый симптом рака кишечника
Назван первый симптом рака кишечника
Что ежедневное поедание яиц творит с организмом
Что ежедневное поедание яиц творит с организмом
Ученые назвали главных разносчиков коронавируса
Ученые назвали главных разносчиков коронавируса
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Названы необычные причины головной боли
06:00
Названы необычные причины головной боли
ЗОЖ
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Когда нельзя терпеть зубную боль
06:13
Когда нельзя терпеть зубную боль
Болезни и лекарства ЗОЖ
Что такое биологический возраст
05:49
Что такое биологический возраст
ЗОЖ
Как часто необходимо менять маску в жару
03:11
Как часто необходимо менять маску в жару
Коронавирус ЗОЖ
Эксперт рассказал о масках во время физкультуры
03:28
Эксперт рассказал о масках во время физкультуры
ЗОЖ
Названы продукты, улучшающие память
06:06
Названы продукты, улучшающие память
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение