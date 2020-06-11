ВОЗ заявила о высоком риске вспышки опасного вируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о высоком риске распространения вируса Эбола по всей территории Демократической Республики Конго (ДРК).

В июле 2019 года ВОЗ квалифицировала вспышку вируса Эболы в Конго как чрезвычайную ситуацию международного масштаба. Новая вспышка лихорадки Эбола была объявлена в городе Мбандака на северо-западе ДРК 1 июня этого года.

"Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — это заболевание, о котором все должны беспокоиться… Оно способно распространяться и убивать много людей… Мы предполагаем, что риск на уровне страны, на национальном уровне, высок, но на региональном и мировом уровнях (риск заражения — ред.) средний. Он не настолько высок, как мы могли представить", — заявил РИА Новости представитель ВОЗ по вспышке Эболы в ДРК Нгой Нсенга.

Представитель ВОЗ отметил, что имеющаяся в стране инфраструктура должна позволить справиться с новой вспышкой лихорадки. На данный момент количество подтвержденных случаев заражения небольшое, однако ВОЗ призывает отслеживать все возможные контакты заболевших для контроля вспышки вируса.

"На данном этапе вспышка не такая масштабная, по крайней мере, с точки зрения известных случаев заражения", — добавил он, отметив, что ВОЗ уже начала вакцинацию жителей в районе вспышки Эболы.

Нсенга также заявил, что ВОЗ принимает все необходимые меры, чтобы не допустить распространения заболевания в соседние страны.

Ранее сообщалось, что заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок выделил 40 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации для оказания помощи Демократической Республике Конго в борьбе с лихорадкой Эбола.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке несколько лет назад и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

ДРК борется с длительной вспышкой Эболы, более 2200 человек погибли от вируса в республике с момента начала вспышки в ряде провинций в августе 2018 года, отмечают в ООН.

Ожидалось, что ДР Конго сможет 13 апреля заявить о полной победе над Эболой. Однако 10 апреля, спустя 52 дня после того, как выздоровел последний заболевший, был зарегистрирован новый случай заражения.