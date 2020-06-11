Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ребра шестимесячного российского младенца обросли огромными опухолями 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Хирурги удалили проросшие из ребер младенца опухоли
Фото: Lenta.ru
В Москве хирурги Морозовской детской городской клинической больницы удалили шестимесячному младенцу проросшие из ребер огромные опухоли и воссоздали каркас разрушенной грудной клетки при помощи специального биоорганического материала. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения, передает агентство «Москва» в четверг, 11 июня.
Ребенка госпитализировали с жалобами на уплотнение в левой части груди. Компьютерная томография показала у младенца огромные образования в левой и правой частях грудной клетки, которые определили как эмбриональную гамартому — крайне редкий вид опухоли. По словам заведующего торакальным хирургическим отделением больницы Олега Топилина, опухоли требовалось немедленно удалить, чтобы они не превратились в злокачественные, а вместе с ними — три ребра справа и два слева.
«Для маленького пациента это катастрофа — нарушилась бы защитная функция грудной клетки. Мы были ограничены в выборе органосохраняющих методик, ведь традиционные фиксаторы, стержни или пластины, которые используются у взрослых, обрекли бы ребенка на постоянные реконструктивные операции по мере его роста», — рассказал врач.
В итоге хирурги сделали ребенку пластику грудной клетки его собственными тканями и специальным биоматериалом, который со временем укрепится сосудами и продолжит расти вместе с ребенком. «По данным врачей, подобные реконструктивные операции при таком редком виде опухоли у ребенка младенческого возраста в российской и мировой литературе не описаны», — подчеркнули в пресс-службе департамента.
Ранее хирурги онкоцентра имени Блохина в Москве удалили четырехмесячной девочке опухоль печени, составлявшую пятую часть ее веса. На момент операции девочка весила 3 900 граммов, а опухоль — 600. Как рассказал хирург Полад Керимов, опухоль росла, и в любой момент могли образоваться метастазы. Либо опухоль могла разорваться, и ребенок бы погиб. Отмечается, что важнейшей задачей для врачей была минимальная кровопотеря.
Видео дня. Как определить свой биологический возраст
Последние новости
Дефицит бюджета США рекордно вырос Дефицит бюджета США рекордно вырос Полицейские в США пожаловались на ненависть и неблагодарность американцев Полицейские в США пожаловались на ненависть и неблагодарность американцев Шахтеры в ЛНР подняли бунт из-за долгов по зарплате Шахтеры в ЛНР подняли бунт из-за долгов по зарплате
Комментарии
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напитки, понижающие давление
Напитки, понижающие давление
«Непостижимым образом COVID-19 исчез»
«Непостижимым образом COVID-19 исчез»
Назван первый симптом рака кишечника
Назван первый симптом рака кишечника
Что ежедневное поедание яиц творит с организмом
Что ежедневное поедание яиц творит с организмом
Ученые назвали главных разносчиков коронавируса
Ученые назвали главных разносчиков коронавируса
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Названы необычные причины головной боли
06:00
Названы необычные причины головной боли
ЗОЖ
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Когда нельзя терпеть зубную боль
06:13
Когда нельзя терпеть зубную боль
Болезни и лекарства ЗОЖ
Что такое биологический возраст
05:49
Что такое биологический возраст
ЗОЖ
Как часто необходимо менять маску в жару
03:11
Как часто необходимо менять маску в жару
Коронавирус ЗОЖ
Эксперт рассказал о масках во время физкультуры
03:28
Эксперт рассказал о масках во время физкультуры
ЗОЖ
Названы продукты, улучшающие память
06:06
Названы продукты, улучшающие память
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение