Хирурги удалили проросшие из ребер младенца опухоли

В Москве хирурги Морозовской детской городской клинической больницы удалили шестимесячному младенцу проросшие из ребер огромные опухоли и воссоздали каркас разрушенной грудной клетки при помощи специального биоорганического материала. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения, передает агентство «Москва» в четверг, 11 июня.

Ребенка госпитализировали с жалобами на уплотнение в левой части груди. Компьютерная томография показала у младенца огромные образования в левой и правой частях грудной клетки, которые определили как эмбриональную гамартому — крайне редкий вид опухоли. По словам заведующего торакальным хирургическим отделением больницы Олега Топилина, опухоли требовалось немедленно удалить, чтобы они не превратились в злокачественные, а вместе с ними — три ребра справа и два слева.

«Для маленького пациента это катастрофа — нарушилась бы защитная функция грудной клетки. Мы были ограничены в выборе органосохраняющих методик, ведь традиционные фиксаторы, стержни или пластины, которые используются у взрослых, обрекли бы ребенка на постоянные реконструктивные операции по мере его роста», — рассказал врач.

В итоге хирурги сделали ребенку пластику грудной клетки его собственными тканями и специальным биоматериалом, который со временем укрепится сосудами и продолжит расти вместе с ребенком. «По данным врачей, подобные реконструктивные операции при таком редком виде опухоли у ребенка младенческого возраста в российской и мировой литературе не описаны», — подчеркнули в пресс-службе департамента.

Ранее хирурги онкоцентра имени Блохина в Москве удалили четырехмесячной девочке опухоль печени, составлявшую пятую часть ее веса. На момент операции девочка весила 3 900 граммов, а опухоль — 600. Как рассказал хирург Полад Керимов, опухоль росла, и в любой момент могли образоваться метастазы. Либо опухоль могла разорваться, и ребенок бы погиб. Отмечается, что важнейшей задачей для врачей была минимальная кровопотеря.