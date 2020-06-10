Избыток сахара может «отключать» нервные цепи

В ходе исследований на плодовых мухах ученые обнаружили, что избыточное количество сахара может отключать важнейшие нервные цепи, связанные с регулированием сытости.

Пищевые привычки людей и мух, конечно же, различны, однако между нами есть и сходства. Насекомые оказались бесценной моделью для изучения различных аспектов здоровья человека благодаря множеству генов, которые они разделяют с нами.

Нейронные цепи плодовых мух, которые отвечают за обработку вкуса, имеют кое-что общее с нами. Они включают в себя нейромедиатор дофамин, который играет ключевую роль в системе вознаграждения мозга.

Было обнаружено, что питание насекомых с высоким содержанием сахара снижает и задерживает активность дофаминергических нейронов. Для дальнейшего исследования ученые ввели в нейроны молекулу, которая позволила им активироваться на том же уровне, что и у обычных мух. Когда они были активированы, команда обнаружила, что мухи, которые потребляют много сахара, съедают эквивалент одного печенья, даже когда им предлагают «целую коробку». Тем временем плодовые мухи, на которых не подействовала «активация», продолжали есть в течение нескольких часов.

Избыток сахара заставляет мух пропускать сигналы сытости, на которые они обычно полагаются. Ученые обнаружили, что, избавив насекомых от высокосахаристой диеты, можно обратить этот процесс вспять, восстановив нормальную работу дофаминергических нейронов.