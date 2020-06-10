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Обнаружена молекула, которая эффективно сжигает жир 

Популярная механика 4 часа назад
Обнаружена молекула, которая эффективно сжигает жир
Фото: Популярная механика
Эта молекула, которая получила название — BAM15 (митохондринальный разобщитель) вызвала у мышей потерю жировой массы и при этом не оказала влияние на обычный прием пищи и мышечную массу. Более того, ученые говорят, что у грызунов не повышалась температура (такой эффект наблюдался раньше с другими митохондринальными разобщителями).
В ходе экспериментов исследователи обнаружили, что мыши которым дали препарат с BAM15 потребляли такое же количество пищи, как и животные из контрольной группы, но при этом теряли жировую массу.
Но несмотря на удачный эксперимент, ученые считают, что BAM15, скорее всего, не окажет подобного влияния на человека, поскольку период ее полураспада у человека длится дольше.. По словам профессора химии и одного из авторов работы Вебстера Сантоса, сейчас исследовательская группа ищет похожий вид молекулы, которая могла бы находиться в теле более продолжительное время, чтобы оказать нужное воздействие, А конечной целью изысканий должен стать препарат, который бы оказывал на человека такой же эффект как и на мышей
Митохондриальные разобщители представляют собой небольшие молекулы, которые поступают в митохондрию, чтобы помочь клеткам больше дышать. Как объясняет их функцию Сантос, они изменяют метаболизм в клетке так, что мы сжигаем больше калорий, не делая при этом никаких упражнений.
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