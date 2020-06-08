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Названы симптомы рака, которые можно принять за COVID-19 

Passion.ru и ещё 1 2 часа назад
Названы симптомы рака, которые путают с COVID-19
Фото: Passion.ru
Российский врач-онколог Иван Карасев сообщил о том, что у данного вида онкологии и COVID-19 есть несколько общих симптомов.
В своем аккаунте в социальной сети Instagram эксперт предупредил:
«Симптомы у онкологических пациентов зачастую «смазаны» ввиду основного заболевания — кашель, мокрота, затрудненное дыхание, кровохарканье. Тяжелые осложнения включают двустороннюю пневмонию — 75 процентов, острый респираторный дистресс-синдром — 17 процентов и полиорганную недостаточность — 11 процентов».
Также Карасев подчеркнул, что люди, у которых ранее было диагностировано онкологическое заболевание легких, находятся в повышенной группе риска в связи с пандемией коронавируса, даже если они уже победили основное заболевание и находятся в состоянии стойкой ремиссии. Именно по этой причине людям, больным раком, необходимо обязательно сдать тест на COVID-19 перед посещением любого медицинского учреждения, чтобы исключить путаницу в диагнозах.
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