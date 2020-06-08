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Найдено спасение от тяжелой формы коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 10 часов назад
Найдено спасение от тяжелой формы коронавируса
Фото: Lenta.ru
Американские ученые нашли новый препарат, способный спасти пациентов от тяжелой формы коронавирусной инфекции. Соединение, называемое акалабрутинибом, до этого применялось против злокачественных заболеваний крови. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Immunology.
Испытания с участием 19 тяжело больных пациентов (восемь из них были помещены на искусственную вентиляцию легких) продемонстрировали, что акалабрутиниб блокирует белок тирозинкиназу Брутона (ВТК), уменьшая риск респираторного дистресса и снижая сверхактивный иммунный ответ. Однако этот эффект должен быть проверен в рандомизированных контролируемых клинических исследованиях, также необходимых для определения безопасной дозы.
ВТК необходим для нормальной работы иммунитета и работы макрофагов, которые выделяют провоспалительные сигнальные молекулы цитокины. Цитокины действуют как посредники, помогающий регулировать защитные реакции организма при попадании инфекции. Однако при тяжелой форме COVID-19 может происходить избыточный выброс цитокинов, что способствует нарушению функций легких. Это гипервоспалительное состояние называют цитокиновым штормом, и в настоящее время не существует проверенных стратегий лечения этой стадии болезни.
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