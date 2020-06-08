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«Вирус внутри человека, а не снаружи»: доктор Мясников рассказал об особенностях Covid-19 

Экспресс газета и ещё 19 8 часов назад
«Вирус внутри человека, а не снаружи»: доктор Мясников рассказал об особенностях Covid-19
Фото: Экспресс газета
Александр Мясников опубликовал новый пост о коронавирусе, в котором поделился промежуточными выводами о новой болезни. По словам врача и телеведущего, «ковид еще может принести нам „сюрпризы“ — пока непредсказуем и своенравен». Но вот что о вирусе известно в данный момент:
Доктор Мясников напомнил, что Covid-19 передается в доклинический период –— то есть его распространяют практические здоровые люди, переносящие болезнь без симптомов — и по этой причине он высоко заразен и от его невозможно полностью искоренить, как это было с вирусом SARS 2002 года. Единственный доказанный способ передачи коронавируса — воздушно-капельный (кашель, чихание и дыхание). Возможность «подцепить» патоген через продукты или дверные ручки не доказана. При коронавирусе действительно наблюдается смертность (низкая), однако лишь в случае тяжелого течения. У лиц, не входящих в группы риска — «65+, ожирение, диабет, заболевания сердца, почек, онкология» —болезнь протекает как обычное ОРЗ.
Мясников также назвал единственно действенную меру профилактики — соблюдение дистанции. При вспышке заболевания рекомендуется самоизоляция. Эффективность масочного режима доктор считает «неясной» — она предусмотрена, скорее, для коллективной защиты. Перчатки, по мнению Александра Мясникова, предназначены для защиты кожи рук от частого мытья и дезинфекции. Они должны быть одноразовыми, либо подлежать такой же частой обработке.
«Дезинфекция вне больниц — мера сомнительная — вирус внутри человека, а не снаружи!» — убежден телеведущий.
В заключение известный врач напомнил, что выводы по существующей статистике делать пока рано и некорректно, так как принятые в разных странах методики подсчета еще не пришли к общему знаменателю.
«Цыплят по осени считают», — отметил Мясников.
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Новости , Александр Мясников
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