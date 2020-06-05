Как не спутать COVID-19 и рак легких

Коронавирусную инфекцию можно спутать с раком легких, считают врачи. Дело в том, что симптомы данных заболеваний очень похожи — в обоих случаях появляется кашель, одышка, затрудняется дыхание и выделяется мокрота. Кроме того, даже на компьютерной томографии некоторые виды рака выглядят так же, как COVID-19. Тем не менее различия все же есть. Онкологи и пульмонологи рассказали «Газете.Ru», как на первых стадиях отличить рак от коронавируса.

Коронавирусную инфекцию легко спутать с раком легких, предупредил врач-онколог, хирург Иван Карасев в разговоре с «Российской газетой». Он подчеркнул, что у данных заболеваний есть частичное совпадение клинических симптомов. В частности, речь идет о появлении кашля, выделении мокроты и затрудненном дыхании.

«Также при онкологии осложнения включают двустороннюю пневмонию (в 75% случаев), острый респираторный дистресс-синдром (недостаточное снабжение органов кислородом, — «Газета.Ru») (17%) и полиорганную недостаточность (11%)», — отметил эксперт.

Онколог-химиотерапевт Полина Шило подтвердила «Газете.Ru», что в проявлениях COVID-19 и рака легких действительно есть много общего.

«В медицине в целом симптомы разных заболеваний совпадают очень часто. В этом и есть большая сложность нашей работы. В совпадении симптомов рака легкого и коронавирусной пневмонии нет большой интриги и чего-то специфического — ровно таким же образом могут совпасть симптомы бронхита и рака легкого», — пояснила медик.

Так, в мае министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук сообщил, что с момента начала пандемии COVID-19 в регионе было проведено более 12 тыс. исследований пациентов с подозрением на коронавирус с помощью компьютерной томографии (КТ).

Из этого числа было обнаружено всего 69 легочных заболеваний и основная доля из них составила не коронавирусная инфекция, как предполагалось, а онкология.

В апреле же у восьми жителей Оренбургской области также подозревали COVID-19, а вместо этого им диагностировали рак легких начальной стадии, рассказывала министр здравоохранения области Татьяна Савинова

«Ситуация с с коронавирусной инфекцией закончится, а одна из главных проблем—онкологические заболевания легких — останется. Компьютерная томография (КТ) позволит выявлять рак на ранних стадиях, что существенно повысит шанс пациента на выздоровление», — заявила тогда чиновница.

Тем не менее некоторые формы рака даже на КТ можно спутать с коронавирусной инфекцией, из-за чего потребуются и иные обследования. Об этом «Газете.Ru» сообщил пульмонолог Алексей Никишенков.

«Например, аденокарцинома легких (самое распространенное среди онкозаболеваний легких, — «Газета.Ru») дает тот же эффект «матового стекла», что и COVID-19», — заявил он.

В свою очередь Полина Шило подчеркнула, что бежать на компьютерную томографию при первом же появлении кашля не стоит — все же в подавляющем количестве случаев он проходит за несколько дней даже без лечения.

«Не нужно пугаться и при каждой банальной простуде делать КТ. Это лучевая нагрузка, и вреда от нее в таком случае будет больше, чем пользы», — отметила Шило.

По ее словам, сильнее всего необходимо насторожиться, если человек заметил у себя затруднение дыхание.

«И сам по себе, и тем более в сочетании с высокой температурой тела это симптом, который в обязательном порядке требует дополнительной диагностики вне зависимости от того, какой именно диагноз в итоге будет поставлен», — сказала онколог.

Если же у человека выделяется мокрота, паниковать не стоит, убеждена врач.

«Сам по себе этот симптом не является чем-то катастрофическим — банальный бронхит может сопровождаться наличием мокроты. Но если, например, в мокроте появляется кровь, тут уже обязательно обратиться к врачу, так как симптом довольно тревожный», — подчеркнула Полина Шило.

Медик также объяснила, что важнейшим признаком, который отличает коронавирусную инфекцию и другие заболевания от онкологии, является продолжительность симптомов.

«Да, как я уже сказала, кашель сам по себе еще не означает большую проблему. Но сильный кашель в течение, например, месяца — это серьезное показание к тому, чтобы сделать снимки», — рассказала онколог.

В свою очередь пульмонолог Рустем Насретдинов заявил «Газете.Ru», что именно по причине разной скорости развития патологий спутать онкозаболевания с коронавирусом практически невозможно.

«Онкозаболевания развиваются постепенно, недели, месяцы, порой даже годы, но никак не несколько дней, как при коронавирусе», — сказал врач.

При этом пациенты из-за длительности симптомов постепенно привыкают к ним — приспосабливаются к одышке, стараются меньше двигаться, подчеркнул он.

Насретдинов добавил, что одышка, кашель и затрудненное дыхание при онкологии появляются уже на поздних стадиях, и до этого времени человек не может не заметить, что с ним что-то происходит. Как рассказал эксперт, человек начинает сильно худеть, испытывает слабость.

Его слова подтвердила и онколог Полина Шило.

«К сожалению, выявить рак на начальных стадиях действительно проблематично. Именно поэтому есть скрининг рака легкого, который входит в международные рекомендации. Это выполнение низкодозовой КТ грудной клетки 1 раз в 2 года злостным курильщикам, у которых 30 лет стажа по одной пачке в день», — заключила собеседница «Газеты.Ru».

При этом хирург-онколог Ростислав Павлов напомнил, что при любых жалобах, вне зависимости от заболевания, человеку стоит обратиться к врачу, а не ставить себе диагнозы самостоятельно.