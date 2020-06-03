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Названы самые распространенные виды рака в России 

Lenta.ru и ещё 9 3 часа назад
Названы самые распространенные виды рака в России
Фото: РИА Новости
Наиболее распространенные виды рака в России в 2019 году — меланома и рак кожи. Об этом говорится в презентации к выступлению директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерины Каракулиной, передает РИА Новости в среду, 3 июня.
«Структура заболеваемости злокачественных новообразований: кожа с меланомой 13,1 процента, молочная железа — 11,6 процента, легкое (трахеи, бронхи) — 9,4 процента, ободочная кишка — 7,1 процента, предстательная железа — 7,1 процента», — говорится в сообщении.
Ранее в Минздраве назвали рак пищевода самым смертельным онкологическим заболеванием в России. Более половины пациентов умирают в течение года после обнаружения болезни. В 2018 году от рака пищевода умерли 59 процентов заболевших, в 2017-м этот показатель был ниже — 57,8 процента.
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Новости , Минздрав РФ , РИА Новости
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