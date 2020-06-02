Стоматолог назвал четыре причины для замены пломбы 

Зубная боль известна практически каждому человеку, поэтому поход к стоматологу для многих является испытанием. Некоторые настолько затягивают с лечением зубов, что приходят в клинику только в экстренных случаях, когда терпеть боль становится практически невозможно. Поэтому многие люди мечтают о том, чтобы пломба, с помощью которой стоматолог лечит зубы, ставилась раз и навсегда. «Вечерняя Москва» узнала у стоматолога Владимира Шипкова , как часто нужно менять зубные пломбы и стоит ли их менять вообще.

Для начала необходимо разобраться, что же такое пломба? Простыми словами, это материал органического происхождения, который обладает высокими адгезивными свойствами и применяется для того, чтобы заполнить полость в зубах, образованную в результате какого-либо повреждения или кариеса.

Классификация

В распоряжении стоматологов есть пломбы нескольких видов. Их различают по стоимости, разнообразным техническим характеристикам и срокам использования.

Стеклоиономерные пломбы состоят из разновидности дентального цемента, содержащего фтор. Такие пломбы устанавливались не больше, чем на несколько лет (кстати, появились они одними из первых). Такие пломбы были плохо устойчивы к различным повреждениям, отличались низкой стабильностью и неудовлетворительным внешним видом — эти факторы и послужили отказом от использования таких пломб. В наши дни стоматологи практически не применяют стеклоиономерные пломбы.

Светополимерные — современная разновидность пломб, отличающихся высокой прочностью и многообразием доступных оттенков. Такие пломбы можно не менять в течение пяти лет.

Самоотверждаемые пломбы имеют выраженную полимеризационную усадку, из-за чего используются все реже и только в бюджетных стоматологиях. Срок службы таких пломб колеблется в районе двух–трех лет.

Также стоит упомянуть про керамические вкладки. Что же это такое? Если описывать простым языком, то керамическая вкладка — это что-то между пломбой и коронкой. Они точно соответствуют форме полости рта. Дополнительным бонусом является срок их службы, а он, стоит признать, немаленький: около 10–15 лет.

Срок службы

Долговечность пломбы зависит от множества факторов. Вот некоторые из них. Во-первых, это материал. Как вы уже поняли, самым долговечным сроком службы отличаются керамические вкладки и светополимерные пломбы.

Во-вторых, профессионализм врача. Дипломированный дантист с внушительным опытом с большей долей вероятности лучше проведет пломбировку, чем начинающий стоматолог при прочих равных вводных.

Нельзя не отметить и современное качественное оборудование, которым пользуется стоматолог при установке пломбы. Конечно же, лучше обращаться в ту клинику, где есть 3D-сканер, компьютерная томография и дентальный микроскоп.

Многое зависит и оттого, чем привык питаться пациент. Большое количество употребления орехов, чипсов, ирисок и карамелек плохо сказывается как на здоровье и внешнем виде зубов, так и на долговечности пломб. Учитывать нужно и самостоятельную и профессиональную гигиену полости рта. Во рту скапливаются бактерии и патогенные микроорганизмы, и часто случается, что обыкновенная зубная щетка не в силах справиться с ситуацией. Поэтому стоматолога стоит посещать не менее одного раза в полгода.

— старайтесь не есть в большом количестве орехи, карамельки и другие твердые продукты, особенно сразу после установки пломбы;

— следите за здоровьем ваших зубов с помощью ежедневной гигиены полости рта: при показаниях доктора пользуйтесь ирригаторами, зубными нитями;

— выбирайте клинику с современным оборудованием и профессиональными стоматологами. Для того чтобы пломбы служили долго, следует соблюдать несколько несложных правил:

В каком случае стоит поменять пломбу?

Многие интересуются вопросом: стоит ли менять пломбу, если на ней не замечено никаких повреждений и зуб не болит. Если да, то через какое время и по какой причине.

Стоматолог действительно может порекомендовать вам поменять пломбу по нескольким причинам. Во-первых, под пломбой у вас может происходить вторичное развитие кариеса. Во-вторых, пломба может изменить цвет, что эстетически будет выглядеть некрасиво. Изменение рельефа и чрезмерная усадка также являются основаниями, из-за которых стоматолог может посоветовать вам поменять пломбу. Ну и, конечно, если зуб под пломбой начал «ныть» или болеть, при первой же возможности отправляйтесь в зубную клинику.

Благодаря тому что технический прогресс не стоит на месте, пломбы теперь нужно менять не один раз в несколько лет, а намного реже. Однако стоит помнить: реже — не означает, что современные пломбы устанавливаются один раз на всю жизнь. Поэтому плановое посещение стоматолога всегда должно быть в вашем календаре. Выбирайте клинику с современным оборудованием и профессиональными хирургами и не гонитесь за экономией. Помните, что «скупой платит дважды», а более дешевая пломба прослужит вам гораздо меньший срок.