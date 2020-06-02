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Московские врачи удалили из ягодицы пациентки опухоль в форме гантели весом 1,5 кг 

Агентство «Москва» 1 час назад
Врачи удалили из ягодицы пациентки опухоль в 1,5 кг
Фото: depositphotos.com
Врачи городской клинической больницы имени Вересаева департамента здравоохранения Москвы удалили из ягодицы 38-летней пациентки гантелеобразную опухоль весом почти 1,5 кг. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
«Женщина 38 лет поступила в больницу Вересаева с сильными болями в ноге с подозрением на воспаление седалищного нерва. В течение двух лет до этого она проходила лечение амбулаторно, но терапия не помогала. Когда боли стали настолько сильными, что она не могла спать, ее госпитализировали в неврологическое отделение больницы Вересаева. Пациентку полностью обследовали, сделали ей в том числе компьютерную томографию таза. В ходе обследования выявили объемное образование, исходящее из полости малого таза и выходящее вместе с нервами в область ягодицы. Опухоль была настолько большой, что занимала почти половину ягодицы и сдавливала седалищный нерв. Необходимо было хирургическое лечение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для выполнения операции была собрана мультидисциплинарная бригада во главе с заместителем главного врача по хирургической помощи ГКБ имени Вересаева, хирургом Владимиром Луценко.
«Команда состояла из хирургов разных специальностей, были привлечены в том числе и сосудистые хирурги. Часть опухоли располагалась в малом тазу, но большая часть — под ягодичной мышцей. Была опасность, что опухоль невозможно будет удалить только через доступ на ягодице и придется производить внебрюшинную перевязку питающих сосудов. Образование располагалось в непосредственной близости от крупных сосудов, снабжающих кровью жизненно важные органы, что могло обернуться сильным кровотечением. Операция прошла успешно — врачи выполнили все манипуляции с ювелирной точностью. Гантелеобразная опухоль ягодицы весом почти 1,5 кг была удалена», — пояснили в Депздраве.
Как добавили в пресс-службе, исследование показало, что образование было доброкачественным.
«Уже на следующий день после операции женщина благодарила хирургов за то, что мучившая несколько лет боль ушла, и она наконец-то смогла выспаться. Через несколько дней пациентку выписали под наблюдение амбулаторных врачей», — заключили в департаменте здравоохранения Москвы.
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