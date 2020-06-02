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Россиян предупредили о возможном вреде антисептиков и антибактериального мыла 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Назван возможный вред антисептиков и мыла
Фото: Lenta.ru
Чрезмерное использование дезинфицирующих средств и антибактериального мыла может принести вред здоровью, применять их стоит только при контакте с грязной поверхностью. Об этом в разговоре с NEWS.ru предупредил главный педиатр детской больницы №9 имени Сперанского, заведующий кафедрой факультетской педиатрии московского факультета РГМУ имени Пирогова Андрей Продеус.
Врач отметил, что россияне часто спрашивают у него, нужно ли несколько раз в день обрабатывать дом хлоросодержащими жидкостями и как часто опрыскивать ребенка антисептиком. По его словам, такая излишняя гигиена со временем может привести к «к отбору очень нехороших, устойчивых для обработки бактериальных штаммов микроорганизмов». Применение агрессивных продуктов воздействует на бактерии таким образом, что слабые из них погибают, и остаются самые устойчивые, которые продолжат размножаться и постепенно станут неуязвимы перед любыми антибактериальными средствами. В такой ситуации антисептик или мыло не помешают проникнуть в организм любой попавшей на руки инфекции, и риск тяжело заболеть увеличивается.
Продеус добавил, что для защиты от коронавируса достаточно соблюдать основные предписания: носить маску, мыть руки обычным мылом, ежедневно принимать душ.
Ранее член общественного совета при Минздраве Эрик Бровко говорил, что россияне рискуют заразиться вирусом через смартфоны, поэтому ими надо пользоваться аккуратно.
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Новости , Минздрав РФ
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