Назван возможный вред антисептиков и мыла

Чрезмерное использование дезинфицирующих средств и антибактериального мыла может принести вред здоровью, применять их стоит только при контакте с грязной поверхностью. Об этом в разговоре с NEWS.ru предупредил главный педиатр детской больницы №9 имени Сперанского, заведующий кафедрой факультетской педиатрии московского факультета РГМУ имени Пирогова Андрей Продеус.

Врач отметил, что россияне часто спрашивают у него, нужно ли несколько раз в день обрабатывать дом хлоросодержащими жидкостями и как часто опрыскивать ребенка антисептиком. По его словам, такая излишняя гигиена со временем может привести к «к отбору очень нехороших, устойчивых для обработки бактериальных штаммов микроорганизмов». Применение агрессивных продуктов воздействует на бактерии таким образом, что слабые из них погибают, и остаются самые устойчивые, которые продолжат размножаться и постепенно станут неуязвимы перед любыми антибактериальными средствами. В такой ситуации антисептик или мыло не помешают проникнуть в организм любой попавшей на руки инфекции, и риск тяжело заболеть увеличивается.

Продеус добавил, что для защиты от коронавируса достаточно соблюдать основные предписания: носить маску, мыть руки обычным мылом, ежедневно принимать душ.