Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Беременность спасла женщину от рака 

Мария Сергеева 4 часа назад
Беременность спасла женщину от рака
Фото: Modelmayhem.com
Жительница британского города Кардифф заявила, что беременность спасла ей жизнь. Свою историю она рассказала изданию Daily Mail.
На 21-й неделе беременности 27-летняя Джейд Палмер стала страдать от частых мигреней. Во время одного из предродовых осмотров она рассказала о своем состоянии медикам, которые посоветовали инициировать роды на 38 неделе ввиду непрекращающихся головных болей.
Томограмма показала, что у девушки имеется уплотнение в области слюнной железы. В результате дальнейшего обследования выяснилось, что у Палмер редкая форма рака слюнных желез. Благодаря симптомам опухоль удалось удалить на ранней стадии.
"Мигрень оказалась не связана с раком. Это было чистое совпадение, что мне потребовалась томография. Если бы мы не решили завести ребенка именно в тот момент, рак нашли бы слишком поздно, и это была бы совершенно другая история. С моей точки зрения, беременность спасла мне жизнь" — считает британка.
Ранее "Рамблер" писал о том, почему, отсыпаясь в выходные, вы рискуете жизнью.
Видео дня. Почему у вас дергается глаз
Комментарии
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какая кровь считается самой дорогой в мире
Какая кровь считается самой дорогой в мире
Первые признаки тромба, которые опасно игнорировать
Первые признаки тромба, которые опасно игнорировать
Одна тест-картинка покажет, грозит ли вам Альцгеймер
Одна тест-картинка покажет, грозит ли вам Альцгеймер
Названы 10 симптомов развития сахарного диабета
Названы 10 симптомов развития сахарного диабета
Врач назвал главное правило при лечении COVID-19
Врач назвал главное правило при лечении COVID-19
Видео
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Названы продукты, провоцирующие головную боль
06:11
Названы продукты, провоцирующие головную боль
ЗОЖ
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус Болезни и лекарства
Почему у вас дергается глаз
06:05
Почему у вас дергается глаз
ЗОЖ
В Китае раскрыли правду о происхождении COVID-19
00:57
В Китае раскрыли правду о происхождении COVID-19
Коронавирус
Ученый рассказал, как остановить COVID-19
00:57
Ученый рассказал, как остановить COVID-19
Коронавирус
Почему дети болеют COVID редко и легко
04:42
Почему дети болеют COVID редко и легко
Коронавирус Болезни и лекарства
ВОЗ выявила новую вспышку смертельной болезни
01:04
ВОЗ выявила новую вспышку смертельной болезни
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение