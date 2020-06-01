Беременность спасла женщину от рака 

Жительница британского города Кардифф заявила, что беременность спасла ей жизнь. Свою историю она рассказала изданию Daily Mail.

На 21-й неделе беременности 27-летняя Джейд Палмер стала страдать от частых мигреней. Во время одного из предродовых осмотров она рассказала о своем состоянии медикам, которые посоветовали инициировать роды на 38 неделе ввиду непрекращающихся головных болей.

Томограмма показала, что у девушки имеется уплотнение в области слюнной железы. В результате дальнейшего обследования выяснилось, что у Палмер редкая форма рака слюнных желез. Благодаря симптомам опухоль удалось удалить на ранней стадии.