У россиян обострились проблемы с сосудами

Россияне находятся дома на режиме самоизоляции уже достаточно долгое время, за которое возросло число пациентов с тромбозами поверхностных и глубоких вен из-за малоподвижного образа жизни. Об этом сообщили врачи-флебологи, передает News.ru.

По словам доктора Татьяны Ватолиной, последние два месяца стали настоящим испытанием для россиян, что повлияло на увеличение количества пациентов с обострившимися проблемами с кровеносными сосудами в несколько раз. Ее коллега Сергей Дробязго приводит другие цифры: он считает, что рост составил 20-30%.

Флеболог уточнил, что обычно мышцы перегоняют по венам сотни литров крови за сутки, однако сидячий образ жизни нарушает данную функцию мышц. Поэтому происходит сгущение крови, формируются сгустки, возрастает риск тромбоза. В группе риска в основном пожилые люди, у которых замедлено кровообращение ввиду возраста.

Ватолина добавляет, что еще одним негативным результатом малоподвижного образа жизни является варикозное расширение вен, которое может привести к тромбозу вен.

Врачи рекомендуют совершать для профилактики 8-10 тысяч шагов в день, а также делать гимнастику и следить за своим весом.