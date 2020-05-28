Родилась девочка с двумя ртами и двумя языками 

В США родилась девочка с двумя ртами. Случай описан в работе, опубликованной в медицинском журнале BMJ Case Reports.

Первые признаки отклонения были замечены, когда ребенок еще не появился на свет. При УЗИ на третьем триместре беременности у плода обнаружили аномальную массу на правой стороне челюстной кости. Специалисты предполагали, что это врожденная киста, тератома или фиброзная дисплозия.

Осмотр девочки после рождения показал, что у нее имеется второй рот величиной около сантиметра с миниатюрной челюстью, непрорезавшимися зубами и рудиментарным языком, повторяющим движения основного.

Причиной аномалии сочли дипрозопию — редчайший порок развития, вызывающий повторение черепно-лицевых структур.

Когда ребенку исполнилось шесть месяцев, его прооперировали, удалив дополнительный рот. За полгода оставшиеся после операции швы полностью зажили. Врачи отмечали, что девочка не испытывала затруднений при кормлении, однако не могла опускать опускать правый угол рта. Это могло объясняться повреждением соответствующей мышцы или нерва, располагавшихся в районе второго рта.

С начала XX века в медицинской литературе упомянуты около 35 случаев дипрозопии. Отклонение чаще встречается у женщин.