Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Родилась девочка с двумя ртами и двумя языками 

Lenta.ru и ещё 4 3 часа назад
Родилась девочка с двумя ртами и двумя языками
Фото: Hamberis et al / BMJ Case Reports
В США родилась девочка с двумя ртами. Случай описан в работе, опубликованной в медицинском журнале BMJ Case Reports.
Первые признаки отклонения были замечены, когда ребенок еще не появился на свет. При УЗИ на третьем триместре беременности у плода обнаружили аномальную массу на правой стороне челюстной кости. Специалисты предполагали, что это врожденная киста, тератома или фиброзная дисплозия.
Осмотр девочки после рождения показал, что у нее имеется второй рот величиной около сантиметра с миниатюрной челюстью, непрорезавшимися зубами и рудиментарным языком, повторяющим движения основного.
Причиной аномалии сочли дипрозопию — редчайший порок развития, вызывающий повторение черепно-лицевых структур.
Когда ребенку исполнилось шесть месяцев, его прооперировали, удалив дополнительный рот. За полгода оставшиеся после операции швы полностью зажили. Врачи отмечали, что девочка не испытывала затруднений при кормлении, однако не могла опускать опускать правый угол рта. Это могло объясняться повреждением соответствующей мышцы или нерва, располагавшихся в районе второго рта.
С начала XX века в медицинской литературе упомянуты около 35 случаев дипрозопии. Отклонение чаще встречается у женщин.
Видео дня. Чем опасны красные глаза
Последние новости
Донбасс включили в план децентрализации Украины Донбасс включили в план децентрализации Украины Обнародована карта для прогулок в Москве Обнародована карта для прогулок в Москве В США пожелали возрождения армии в Японии В США пожелали возрождения армии в Японии
Комментарии 4
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Число смертей от COVID-19 в РФ будет расти»
«Число смертей от COVID-19 в РФ будет расти»
В России назвали сроки победы над коронавирусом
В России назвали сроки победы над коронавирусом
Объяснено влияние алкоголя на COVID-19
Объяснено влияние алкоголя на COVID-19
Почему в СССР пили воду из одного стакана и не…
Почему в СССР пили воду из одного стакана и не…
В России раскрыли подробности разработки вакцины от коронавируса
В России раскрыли подробности разработки вакцины от коронавируса
Видео
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Из-за чего можно потерять обоняние
06:10
Из-за чего можно потерять обоняние
ЗОЖ
Как влияет ультрафиолет на коронавирус
05:12
Как влияет ультрафиолет на коронавирус
Коронавирус Болезни и лекарства
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Чем опасны красные глаза
05:57
Чем опасны красные глаза
ЗОЖ Болезни и лекарства
Кто может сдать плазму для больных COVID-19
08:50
Кто может сдать плазму для больных COVID-19
Болезни и лекарства Коронавирус
На какие проблемы намекает ухудшение памяти
06:04
На какие проблемы намекает ухудшение памяти
ЗОЖ
Как не перепутать инфаркт с изжогой
06:11
Как не перепутать инфаркт с изжогой
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение