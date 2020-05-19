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В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация 

RT на русском 5 часов назад
В РФ из-за коронавируса приостановлена вакцинация
Фото: RT на русском
Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.
«В связи с тем, что идет эпидемия коронавируса и идёт достаточно большая нагрузка на иммунитет, то на этот период принято решение приостановить прививочный календарь, так как все прививки являются определенным воздействием на иммунную систему человека»,
— цитирует Гриднева РИА Новости.
Ранее вирусолог Института имени Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев в беседе с НСН спрогнозировал очерёдность вакцинации от коронавируса.
Суточный прирост новых случаев коронавируса в России, по данным на 19 мая, составил 9263, общее число — 299 941, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Накануне было выявлено 8926 новых случаев заболевания COVID-19.
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Комментарии
Новости , Олег Гриднев , Виктор Зуев , РИА Новости
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