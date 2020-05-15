Россиянин оперировал себя сам из-за коронавируса

Российскому студенту-медику пришлось оперировать себя самому из-за отказа больниц, перепрофилированных под коронавирус — ежедневно он удаляет гной, колет обезболивающее и обрабатывает рану. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным Baza, в феврале молодой человек упал с велосипеда и получил двойной открытый перелом ноги. Его госпитализировали в Мытищинскую городскую больницу и сделали операцию — установили пластину на девяти шурупах. Пациента выписали через 16 дней, так как медучреждение пришлось перепрофилировать под больных с коронавирусом.

После выписки пластина начала расшатываться и нога сильно болела. Студента приняли в больнице и удалили лишь один шуруп, что не решило проблему. Тогда он направился в травматологию НИИ имени Владимирского, его госпитализировали и должны были установить аппарат Елизарова, но отправили домой через два дня — институт также перепрофилировали.