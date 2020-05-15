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Россиянину пришлось оперировать себя самому из-за коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Россиянин оперировал себя сам из-за коронавируса
Фото: Lenta.ru
Российскому студенту-медику пришлось оперировать себя самому из-за отказа больниц, перепрофилированных под коронавирус — ежедневно он удаляет гной, колет обезболивающее и обрабатывает рану. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.
По данным Baza, в феврале молодой человек упал с велосипеда и получил двойной открытый перелом ноги. Его госпитализировали в Мытищинскую городскую больницу и сделали операцию — установили пластину на девяти шурупах. Пациента выписали через 16 дней, так как медучреждение пришлось перепрофилировать под больных с коронавирусом.
После выписки пластина начала расшатываться и нога сильно болела. Студента приняли в больнице и удалили лишь один шуруп, что не решило проблему. Тогда он направился в травматологию НИИ имени Владимирского, его госпитализировали и должны были установить аппарат Елизарова, но отправили домой через два дня — институт также перепрофилировали.
Ранее сообщалось, что излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно, ее госпитализировали второй раз. Это первый случай повторного заражения COVID-19 в России. 2 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в стране нет дважды заразившихся.
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Новости , Анна Попова , Роспотребнадзор
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