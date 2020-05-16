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В Приморье начали лечить рак методами ядерной медицины 

Газета.Ru и ещё 6 3 часа назад
В РФ начали лечить рак методами ядерной медицины
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты Приморского краевого онкологического диспансера впервые в регионе приступили к лечению радиоактивным радием пациентов с раком предстательной железы четвертой стадии, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Приморского края, передает ТАСС.
"13 мая такое лечение получили первые 10 пациентов онкологического диспансера. Сейчас специалисты ведут подбор больных, которым показана эта терапия. Отметим, что она крайне дорогостоящая, но включена в программу госгарантий. Радий, входящий в состав препарата, имеет очень короткую длину волны и не токсичен для костного мозга и крови пациента", — говорится в сообщении.
По словам радиотерапевта Натальи Фесик, которую цитирует пресс-служба, такая таргетная альфа-терапия позволяет продлить жизнь пациентам и улучшить качество их жизни. Подобная терапия стала возможной благодаря реализации национального проекта "Здравоохранение" и его региональной составляющей "Борьба с онкологическими заболеваниями". Препарат вводится пациенту внутривенно раз в месяц на протяжении полугода. Как отмечает специалист, радий, зайдя в метастазы, уничтожает их и препятствует возникновению новых в других костях.
Ампулы с препаратом в защитных контейнерах заказываются в Нидерландах. Стандартная доза для введения рассчитывается по специальной формуле, где учитывается, в том числе и вес пациента. Сейчас такая системная терапия с использованием достижений ядерной медицины на Дальнем Востоке доступна также в Хабаровском крае.
Снижение смертности от новообразований — одна из ключевых задач регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение". На эти цели в 2020 году в Приморье предусмотрено более 846 млн рублей, в том числе 91 млн — средства краевого бюджета.
Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже раза в год. На реализацию нацпроекта планируется потратить более 1,7 трлн рублей.
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Новости , ИТАР-ТАСС
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