COVID-19: Почему в России не спешат применять способ лечения №1 

Панацея от COVID-19 есть, но её нет. К такому мнению склоняется все больше экспертов, говоря о плазме крови, насыщенной антителами от переболевших новоявленным вирусом людей. Первыми использовать её для лечения инфицированных стали китайские медики. В марте, когда численность больных в КНР стала заметно снижаться, они поделились с мировым сообществом своим «секретным оружием». Сообщив, в частности, что в дополнение к поддерживающей терапии и противовирусным препаратам, которые получали тяжелые пациенты, каждому из них было перелито по 200 мл плазмы с титрами нейтрализующих антител выше 1:640. И в течение трёх дней после этого, как сообщил профильный портал MedRxiv, у всех «значительно улучшились клинические симптомы, кровь стала лучше насыщаться кислородом, в ней увеличилось число лимфоцитов, исчезли лихорадка, кашель, одышка и боль в груди».

В итоге ни один человек из тех, кому перелили донорскую плазму, не умер от коронавируса. Тогда как в случайной выборке из 10 пациентов с аналогичными симптомами трое скончались, а шестеро попали в реанимацию.

Потрясающий результат! Если не знать, что все выжившие из ещё недавно тяжелых, не имели хронических заболеваний, которые, как уже известно, серьезно усложняют течение болезни. К тому же ничего не сказано об их возрасте, что тоже важно для понимания проблемы. Да и быстро вставших на ноги после такого переливания оказалось всего десять человек из сотен тысяч, «хватанувших» вируса в этой стране…

Тем не менее, в условиях отсутствия препарата, реально излечивающего ковид-заразу, и метод переливания насыщенной антителами плазмы — решение. Вопрос — станет ли он спасением в условиях, когда ничего другого наукой пока не предложено, а вакцину, над которой активно работают во многих странах мира, в том числе, в России, ждать ещё долго, её создание дело не быстрое? Насколько эффективен? И каковы перспективы лечения плазменной терапией?

Об этом корреспондент «СП» поговорила с петербургскими специалистами, имеющими прямое отношение к проблеме.

— Ситуация с короно-инфекцией в нашей стране непростая. Особенно учитывая, что мы не можем пока воздействовать непосредственно на сам вирус, — сказал Сергей Багненко , ректор Первого Петербургского государственного медицинского университета им. И. П. Павлова. — Пытаемся найти лекарство. Пробуем разные препараты. Но… При этом известно, что у тех людей, которые побороли заразную инфекцию (любую!), возникает иммунитет к ней. Значит — теоретически! — их плазма, с выработанными организмом антителами, может помочь больным. Положительные результаты получены нашими китайскими коллегами. Обратились к данному методу ещё в нескольких странах, включая Россию. Этого, однако, недостаточно для того, чтобы перенести теорию на широкую практику.

«СП»: Потому что слишком мало доказательств эффективности?

— Главное — нет системы, которая бы позволяла определять так называемую напряженность наработанного иммунитета, чтобы брать плазму только тех доноров, у которых есть необходимый состоявшийся иммунитет. С другой стороны, было бы неправильно ждать и ничего не делать. Потому активно предпринимаются усилия для привлечения к донорству переболевших людей. Есть понимание и того, что массово забирать плазму у излечившихся, мы сейчас не можем. Нужно дождаться специальной тест-системы. Она в принципе разработана, но вся идет в Москву. Ни до Петербурга, ни, тем более, до периферии, пока не доходит. Мы с коллегами договорились пока так: берем донора с соответствующими критериями (не менее месяца после завершения любой вирусной инфекции, в том числе, ОРЗ и COVID-19), делаем забор плазмы и отправляем её в донорский банк. После чего ищем сертифицированные тесты и после определения напряженности противовирусного иммунитета используем плазму по назначению.

«СП»: Не быстрое получается дело…

— Работа уже начата. Несколько доз такой плазмы у нас уже имеется. Открыт на сегодня вопрос её переливания. Тут необходимо соблюсти определенные этические нормы и ограничения, учитывая, что на сегодня данный метод ещё не получил признания мирового научного сообщества.

В процессе забора донорской плазмы, помимо Медицинского университета им. Павлова, участвует в Северной столице также городская станция переливания крови. По словам главного врача станции Татьяны Засухиной, к ней регулярно обращаются родственники инфицированных петербуржцев с вопросами об эффективности плазмотерапии.

— Я говорю им откровенно: не панацея. В этом единодушно сходится подавляющее число экспертов. Помогает примерно в 30% случаев. Я общалась с московскими коллегами, которые чуть раньше нас начали по примеру китайцев применять плазму выздоровевших. Она способствует улучшению самочувствия тех пациентов, у которых болезнь в средней стадии, аппарат искусственной вентиляции легких не применяется. Да и то не всех.

«СП»: — Правда ли, что о перенесших ковид-заболевание нельзя сказать «полностью выздоровели»?

— Судя по клиническому анализу крови и показателям МРТ, даже по истечении месяца после излечения многие люди имеют серьезные отклонения в здоровье. К донорству, понятно, они не привлекаются.

Свой взгляд на проблему у Александра Кулагина , исполняющего обязанности директора НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой.

— Сразу уточню: использование в лечении серьезной инфекции пассивной иммунизации практикуется достаточно давно. Ничего нового тут нет. Это важно для понимания происходящего сегодня. О методе вспомнили и используют её как один из возможных вариантов облегчения участи зараженных, — объясняет Александр Дмитриевич. — Спектр вирусных болезней, которые лечились таким способом, довольно большой. И не во всех случаях он показал свою эффективность. Более-менее ясно только с безопасностью. Потому о нем и вспомнили сейчас — точно не навредит, но, возможно, и поможет.

«СП»: — Опыт китайских специалистов вас не впечатлил?

— Зная общие законы развития медицины, смею утверждать, что первые публикации о том или ином препарате почти всегда позитивные. Но основаны такие публикации, как правило, на малом количестве экспериментов, и на основе приблизительных оценок. Этого явно недостаточно. В том, что касается плазмы с антителами, мы должны четко знать, когда её использовать, чтобы это было не слишком рано, но и не слишком поздно, в каком количестве, для какой категории пациентов. А также насколько эффективны антитела и как влияют на другие системы организма. Вот задача мировой медицины в настоящее время!

СП»: — А если плазма не оправдает возлагаемых на неё надежд в борьбе с короновирусом, и вакцины нет — как быть?

— Мы надеемся, что эпидемия в нашей стране постепенно сойдет нет. И никакой второй её волны не будет. Но наше, медиков, золотое правило — всегда готовиться к худшему. И выходить из него победителями.

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