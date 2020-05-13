В условиях пандемии и введения ограничительных мер в каждом городе РФ, в системе здравоохранения неизбежно возникают сложности. С некоторыми случаями сталкиваются простые граждане, которым иногда не удается справиться с трудностями без помощи.

Как выяснил "Рамблер", в тяжелой ситуации оказался житель Липецка Андрей Журавлев . У его 12-летней дочери Ангелины тяжелый диагноз — саркома, раздробление сустава. Стремительно разрушается сустав, девочка загибается от боли, ей вынужденно капают морфий.

Губернатор липецкой области оказывает помощь, местные врачи работают, и семье готовы предоставить санавиацию, но, по словам родственников, из-за нынешней ситуации, ни одна федеральная больница не была готова их принять. При этом сделать необходимую ребенку операцию на местном уровне невозможно, и родные просто кричали о помощи.

"Я просто кричу от безнадеги, все возможное от нас сделано, нам связали руки, мы не можем выехать за пределы Липецка, а просто ждем…", — пишут в Сети близкие.

При этом отец девочки записал видеообращение, в котором попросил президента РФ о помощи:

"Я обыкновенный гражданин, самый простой. Фамилия моя Журавлев Андрей Викторович. Сейчас я нахожусь в липецкой больнице, проживаю в городе Липецк со своей дочерью, которая больная в настоящее время. Разрушен полностью сустав…

Разрушения очень стремительные. Нам сказали ждать еще два дня, потому что пока откроются Питер и Москва, и нас смогут принять. Но мы ждать уже не можем, нам колют морфий.

Я прошу оказать содействие. Одна единственная надежда, чтобы решить этот вопрос, чтобы как-то транспортировать быстрее и оказать содействие в лечении. У нас время идет просто на минуты. Заранее вам благодарен… Простите пожалуйста за обращение".

После шумных обсуждений в Сети девочку транспортировали в больницу в Москву. Однако и там пока нет возможности оказать

квалифицированную помощь. Близкие девочки создали петицию с просьбой срочно обратить внимание на ситуацию, так как девочка может умереть, если не предпринять оперативно меры.