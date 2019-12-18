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Почему не стоит спать в носках 

SM News
2 часа назад
Почему нельзя спать в носках
Фото: SM News
Специалисты указывают на то, что лучшему сну способствует вынутая нога из-под одеяла. Это позволяет понизить или отрегулировать температуру тела. Дети часто высовывают руку или ногу наружу, да и за собой вы наверняка такое замечали. Носки блокируют эту естественную систему терморегуляции.
У многих выработалась привычка спать в носках. Ведь они мешают чувствовать неприятный холод. Зябкость воспринимается как опасность для организма. Но стоит помнить, что носки изначально предназначены для дневного ношения. К концу дня резинка на изделии может давить на сосуды. Стопы не отдыхают и не дышат воздухом.
Решением будет надеть носки за 30-90 минут до сна. Засыпать в носках можно только в отдельных случаях. И если для вашего организма важно это делать, то позаботьтесь о качестве изделия. Надевайте чистые, мягкие носки из натуральных материалов. Помните, что комфорт и здоровье важнее всего.
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