Почему нельзя спать в носках

Почему не стоит спать в носках

Специалисты указывают на то, что лучшему сну способствует вынутая нога из-под одеяла. Это позволяет понизить или отрегулировать температуру тела. Дети часто высовывают руку или ногу наружу, да и за собой вы наверняка такое замечали. Носки блокируют эту естественную систему терморегуляции.

У многих выработалась привычка спать в носках. Ведь они мешают чувствовать неприятный холод. Зябкость воспринимается как опасность для организма. Но стоит помнить, что носки изначально предназначены для дневного ношения. К концу дня резинка на изделии может давить на сосуды. Стопы не отдыхают и не дышат воздухом.

Решением будет надеть носки за 30-90 минут до сна. Засыпать в носках можно только в отдельных случаях. И если для вашего организма важно это делать, то позаботьтесь о качестве изделия. Надевайте чистые, мягкие носки из натуральных материалов. Помните, что комфорт и здоровье важнее всего.