Как понять, что в организме ленточные черви

Ленточные черви: как распознать их присутствие в организме

Специалисты рассказали о признаках инфицирования и мерах предосторожности, пишет foxnews.com.

Ленточные черви — класс паразитических плоских червей, которые населяют кишечник животных и человека. В организме «хозяина» личинки паразита могут перемещаться в другие ткани и органы, в том числе в мозг, глаза, кожу, мышцы, где образуют кисты.

Заражение происходит при употреблении воды или пищи, не подвергнутой достаточной тепловой обработке, при контакте с инфицированным животным и несоблюдении правил личной гигиены. Заболевания, вызванные особями ленточных червей, могут протекать бессимптомно в течение длительного времени.

головокружение;

тошнота и рвота;

сильные боли в животе, которые не проходят даже после приема лекарств;

наличие в стуле белых гранул и других элементов;

необъяснимая потеря веса;

желтуха. Самые распространенные признаки заражения:

ощущение скованности;

притупленное осязание;

неустойчивая походка и затрудненная ходьба. Кроме того, некоторые виды ленточных червей могут вызвать пернициозную анемию, связанную с дефицитом витамина В12. Симптомы недуга:

Тем не менее, установить инфицирование паразитами, основываясь только на симптомах, невозможно. При подозрении на заражение необходимо обратиться к врачу, сдать анализы кала и мочи, сделать КТ или МРТ-сканирование.