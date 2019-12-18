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Ленточные черви: как распознать их присутствие в организме 

Yellmed
4 часа назад
Как понять, что в организме ленточные черви
Фото: Yellmed
Специалисты рассказали о признаках инфицирования и мерах предосторожности, пишет foxnews.com.
Ленточные черви — класс паразитических плоских червей, которые населяют кишечник животных и человека. В организме «хозяина» личинки паразита могут перемещаться в другие ткани и органы, в том числе в мозг, глаза, кожу, мышцы, где образуют кисты.
Заражение происходит при употреблении воды или пищи, не подвергнутой достаточной тепловой обработке, при контакте с инфицированным животным и несоблюдении правил личной гигиены. Заболевания, вызванные особями ленточных червей, могут протекать бессимптомно в течение длительного времени.
Самые распространенные признаки заражения:
  • головокружение;
  • тошнота и рвота;
  • сильные боли в животе, которые не проходят даже после приема лекарств;
  • наличие в стуле белых гранул и других элементов;
  • необъяснимая потеря веса;
  • желтуха.
Кроме того, некоторые виды ленточных червей могут вызвать пернициозную анемию, связанную с дефицитом витамина В12. Симптомы недуга:
  • ощущение скованности;
  • притупленное осязание;
  • неустойчивая походка и затрудненная ходьба.
Тем не менее, установить инфицирование паразитами, основываясь только на симптомах, невозможно. При подозрении на заражение необходимо обратиться к врачу, сдать анализы кала и мочи, сделать КТ или МРТ-сканирование.
Чтобы минимизировать риск попадания ленточных червей в организм, специалисты советуют:
  • избегать употребления сырой рыбы и мяса;
  • соблюдать гигиену рук перед приготовлением и приемом пищи;
  • тщательно термически обрабатывать продукты, особенно во время путешествий.
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