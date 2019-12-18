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Неочевидный признак появления раковой опухоли в легких раскрыли врачи-онкологи 

Аргументы Недели
6 часов назад
Врачи раскрыли незаметный признак раковой опухоли
Фото: Аргументы Недели
Раскрыт неочевидный признак появления злокачественного новообразования в легких человека. Соответствующей информацией поделились врачи-онкологи, говорится в публикации, размещенной в отечественном интернет-сегменте.
Ресурс MedikForum.ru пишет, что обеспокоиться следует, если наблюдается такой симптом, как отек лица. Он может возникнуть из-за того, что опухоль давит на вену, идущую от головы к сердцу, нарушая тем самым ее проводимость.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что специалисты в области здравоохранения навали три сигнала организма, которые предупреждают о раке. В число данных признаков, в частности, попала резкая потеря веса.
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Новости , medikforum.ru
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