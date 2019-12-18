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Назван способ избежать риска развития рака 

Lenta.ru и ещё 2
8 часов назад
Назван способ избежать риска развития рака
Фото: Eric Gaillard / Reuters
Специалисты Американского онкологического общества назвали способ избежать рак молочной железы. Оказалось, что риск заболевания снижается при потере лишнего веса. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Ученые проанализировали данные о 180 тысячах женщин в возрасте 50 лет и старше, которые приняли участие в десяти различных исследованиях. Их вес оценивался три раза в течение десяти лет: в начале исследования, через пять лет и через четыре года. Результаты показали, что у женщин, которые потеряли вес и сохранили изменения, риск развития рака молочной железы был ниже, чем у тех, у кого вес не менялся.
Женщины, которые потеряли 2-4,5 килограмма, на 13 процентов реже заболевали раком. Снижение веса на 4,5-9 килограммов способствовало уменьшению риска на 16 процентов, а потеря более девяти килограммов — на 26 процентов. У тех, кто похудел на девять килограммов и вернул потерянный вес, риск развития опухолей также немного снижался.
Рак молочной железы является одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин. Зачастую он развивает устойчивость к терапии и переходит в трудно излечимые формы.
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