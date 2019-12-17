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Из-за редкого заболевания мужчина потерял часть гениталий, но чудом выжил 

Yellmed 11 часов назад
Мужчина потерял часть гениталий, но чудом выжил
Фото: Yellmed
Из-за болезни почек кальций слабо отфильтровывался и попадал в кровь, что привело к гангрене мягкотканевого репродуктивного органа, пишет foxnews.com.
При обследовании медики обнаружили, что эта часть тела побелела и покрылась черными пятнами. У австралийца развилась гангрена.
Причиной отмирания тканей стала кальцифилаксия. Это заболевание, при котором кальций накапливается внутри кровеносных сосудов — артерий, вен, капилляров. Патология приводит к образованию тромбов, язв на коже, некрозу.
Симптомы недуга: пурпурные сетчатые узоры на коже, глубокие болезненные комочки, язвы. Предрасполагающие факторы — ожирение, диабет, почечная недостаточность, прием некоторых лекарств.
Врачам пришлось ампутировать головку органа, чтобы избежать развития сепсиса у пациента. Позже медики смогли восстановить эту часть с помощью кожных трансплантатов. Правда, кальцифилаксия затронула и прямую кишку: ее тоже пришлось спасать хирургически.
По замечанию врачей, мужчине повезло, что остался жив. Уровень смертности при кальцифилаксии полового органа составляет 64%. Большинство пациентов с таким диагнозом умирают в течение двух с половиной месяцев.
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