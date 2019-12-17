Девушка чуть не лишилась ноги из-за морского ежа

21-летняя девушка чуть было не лишилась ноги, наступив на морского ежа

21-летняя Фиби Робертсон из Великобритании весело проводила время с семьей на карибском острове Барбадос, пока случайно не наступила на морского ежа. Из-за такого безобидного на первый взгляд происшествия, девушке чуть было не ампутировали левую ногу.

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Возможно Фиби так и продолжала бы наслаждаться отдыхом, если бы через 2 дня после «знакомства» с морским ежом ее ногу не раздуло до размера воздушного шара. В панике девушка обратилась к местному врачу, который выдал ей дезинфицирующие салфетки и назначил курс антибиотиков. Через 5 дней Фиби значительно полегчало и она улетела домой. По возвращению девушки на родину отек спал, однако уже через неделю ее состояние резко ухудшилось. С жалобами на слабость, усиленное потоотделение, рвоту и нестерпимую боль в ноге Фиби доставили в отделение скорой помощи ближайшей больницы. Изначально медсестра приемного покоя приняла симптомы девушки за грипп и была готова отпустить ее домой, однако Фиби настояла на анализе крови, который выявил стрептококковую инфекцию в ее левой голени.

Как оказалось, еще на Барбадосе вредоносная бактерия успела проникнуть в кровоток Фиби и вызвать смертельно опасный сепсис. Врачи предупредили девушку, что им возможно придется ампутировать ее левую ногу, чтобы остановить дальнейшее распространении инфекции. За неделю прибывания в больнице Фиби перенесла 4 экстренных операции, с помощью которых врачам удалось удалить инфицированную кожу и приостановить распространение инфекции. За операциями последовал курс антибактериальной терапии и бесчисленные сеансы физиотерапии: девушке пришлось в буквальном смысле учиться заново ходить. В общей сложности Фиби провела в больнице около месяца.

Спустя год после несчастного случая, Фиби занимается общественной деятельностью, повышая осведомленность людей о симптомах сепсиса. После всех злоключений она научилась не только ходить, но и бегать. А в марте 2020 года она даже планирует принять участие в забеге мадридского полумарафона.