«Посмотрите в Интернете»: один из случаев московской медицины

В одной из социальных сетей москвичка рассказала о случае, произошедшем с ее подругой, дочь которой несколько дней мучается с острой болью в животе и рвотой. По ее словам, терапевт в поликлинике дал направление на гастроскопию аж на 18 декабря. Как стало известно корреспонденту ИА «Экспресс-Новости», девушка уже рыдала от боли, когда подруга решила вызвать скорую.

Приехала бригада одной из станций, специалисты которой поставили укол от рвоты и собрались уезжать. Далее москвичка приводит следующий диалог:

Подруга: а вы разве не госпитализируете больную?

Скорая: ее жизни ничего не угрожает.

Подруга: а диагноз? Чем лечить?

Скорая: посмотрите в Интернете.

Подруга: ну может, вы ее отвезете в больницу, где ее обследуют? Скорая: мы вам не такси, чтобы всех по больницам развозить. Лечитесь в поликлинике.

Подруга: а если она загнется до 18 декабря?

Скорая: не можете ждать — идите в платное учреждение. До свидания».

«Вот такое неприкрытое хамство идет от наших медиков! А ведь девушка работает в бюджетном учреждении, где ежемесячно отчисляются суммы в ФСС и на зарплату медработникам в том числе! И это в Москве! Что тогда говорить о глубинке…», — делает вывод женщина, рассказавшая эту историю.