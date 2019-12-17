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«Посмотрите в Интернете»: один из случаев московской медицины 

express-novosti.ru 2 часа назад
В одной из социальных сетей москвичка рассказала о случае, произошедшем с ее подругой, дочь которой несколько дней мучается с острой болью в животе и рвотой. По ее словам, терапевт в поликлинике дал направление на гастроскопию аж на 18 декабря. Как стало известно корреспонденту ИА «Экспресс-Новости», девушка уже рыдала от боли, когда подруга решила вызвать скорую.
Приехала бригада одной из станций, специалисты которой поставили укол от рвоты и собрались уезжать. Далее москвичка приводит следующий диалог:
Подруга: а вы разве не госпитализируете больную?
Скорая: ее жизни ничего не угрожает.
Подруга: а диагноз? Чем лечить?
Скорая: посмотрите в Интернете.
Подруга: ну может, вы ее отвезете в больницу, где ее обследуют? Скорая: мы вам не такси, чтобы всех по больницам развозить. Лечитесь в поликлинике.
Подруга: а если она загнется до 18 декабря?
Скорая: не можете ждать — идите в платное учреждение. До свидания».
«Вот такое неприкрытое хамство идет от наших медиков! А ведь девушка работает в бюджетном учреждении, где ежемесячно отчисляются суммы в ФСС и на зарплату медработникам в том числе! И это в Москве! Что тогда говорить о глубинке…», — делает вывод женщина, рассказавшая эту историю.
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Теги:
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