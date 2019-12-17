Ученые раскрыли пользу перца чили

Итальянские ученые из Средиземноморского института неврологии Neuromed провели исследование и узнали влияние перца чили на организм. Чтобы это выяснить, эксперты восемь лет следили за состоянием здоровья почти 23 тысяч человек.

В итоге стало известно, что регулярное употребление этого продукта способно снизить риск смертности от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. Так, 40% исследуемых людей реже умирали от сердечного приступа, если ели перец не менее четырех раз в неделю. Помимо этого, более половины реже умирали от заболеваний сосудов головного мозга.

«Интересен тот факт, что связь между снижением риска смертности и рационом питания не установлена»,

— сообщила один из авторов публикации, эпидемиолог Мария Лаура Боначио.

По ее словам, продукт оказывает защитное действие как на тех, кто следует средиземноморской диете, так и на людей, которые питаются не столь правильно, передает РИА Новости.