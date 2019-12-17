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Ученые раскрыли пользу перца чили 

РИА «ФедералПресс» + ещё 7 4 часа назад
Ученые раскрыли пользу перца чили
Фото: РИА "ФедералПресс"
Итальянские ученые из Средиземноморского института неврологии Neuromed провели исследование и узнали влияние перца чили на организм. Чтобы это выяснить, эксперты восемь лет следили за состоянием здоровья почти 23 тысяч человек.
В итоге стало известно, что регулярное употребление этого продукта способно снизить риск смертности от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. Так, 40% исследуемых людей реже умирали от сердечного приступа, если ели перец не менее четырех раз в неделю. Помимо этого, более половины реже умирали от заболеваний сосудов головного мозга.
«Интересен тот факт, что связь между снижением риска смертности и рационом питания не установлена»,
— сообщила один из авторов публикации, эпидемиолог Мария Лаура Боначио.
По ее словам, продукт оказывает защитное действие как на тех, кто следует средиземноморской диете, так и на людей, которые питаются не столь правильно, передает РИА Новости.
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Теги:
Новости , РИА Новости
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