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Медики бьют тревогу: россиянки подхватили опасную моду на «гламурные роды» 

express-novosti.ru 3 часа назад
Медики бьют тревогу: в моде теперь «гламурные роды»
Фото: express-novosti.ru
И в медицине случаются новомодные течения, которые опытные специалисты ставят под огромное сомнение. Так, сейчас врачи-акушеры, неонатологи и педиатры забили тревогу из-за широко пропагандирующихся "гламурных родов". Мода на них пришла к нам с Запада и уже успела захватить умы будущих матерей.
ИА "Экспресс-Новости" удалось узнать, в чём заключается смысл модного родоразрешения. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" поведала председатель правления "Совета матерей" и врач-педиатр Татьяна Буцкая. Она сделала акцент на том, что акушерство в западных странах давно стало коммерческой структурой, где специалисты неплохо зарабатывают на пациентках. За определённую сумму будущей маме предлагают вариант особенных родов. После того, как будущей маме делают надрез на животе, чтобы достать малыша во время кесарева сечения, ей надевают перчатки и предлагают самостоятельно достать младенца из утробы. Таким образом исключается контакт постороннего человека, медика, с ребёнком, и происходит единение матери и её крохи.
В России начали приживаться подобные роды с "самообслуживанием", но врачи уже успели признать их весьма опасными. Мать в момент родов находится в шоковом состоянии и может ненароком нанести малышу увечья. Деликатно и точно действовать в такой ситуации может только гинеколог. Максимум, что можно доверить в родовой деятельности не специалисту — это разрезать пуповину. Обычно это право при партнёрских родах предоставляют мужу роженицы, отцу ребёнка.
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Теги:
Новости , Радиостанция "Говорит Москва"
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