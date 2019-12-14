Врач объяснил, чем опасно резкое похолодание

Врач отметил, что наибольшую опасность перепады температур представляют для пожилых людей. По его словам, эластичность сосудов в пожилом возрасте ухудшается. При сильных холодах у людей преклонного возраста происходит сужение сосудов и как следствие у них может наблюдаться недостаток кислорода в организме. В свою очередь, это может стать причиной инсульта.

Кроме того, эксперт отметил, что угольные ТЭЦ и сопровождающие их работы усугубляют неблагоприятное воздействие холодов на организм. Врач подчеркнул, что людям пожилого возраста следует контролировать давление и тщательно следить за своим здоровьем.

«Усиленное внимание на собственное самочувствие, должен быть включен режим повышенного внимания к своему здоровью. Не болит ли голова, нет ли каких-то симптомов, что хочется прилечь, отдохнуть на несколько минут», — заявил он.

Помимо этого, ученый рекомендует перед сменой принимаемых медикаментозных препаратов проконсультироваться с неврологом и кардиологом, сообщает РИА Новости.