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Новости

Врач объяснил, чем опасно резкое похолодание 

РИА Новости + ещё 3 4 часа назад
Врач объяснил, чем опасно резкое похолодание
Фото: РИА Новости
Резкое понижение температуры и продолжительный период аномальных морозов плохо сказываются на здоровье человека и могут привести к гипоксии, особенно опасны такие периоды для пожилых людей, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, профессор Борис Ревич.
Согласно прогнозам Гидрометцентра, этой зимой в России будут чаще обычного отмечаться резкие перепады температуры. С начала зимы подобные аномальные скачки с резким понижением температуры на 20-25 градусов наблюдались в Сибири. В настоящее время отмечается очередное резкое похолодание в Западной Сибири.
"Представьте себе кровеносную систему как систему большого количества трубок и трубочек. Они функционируют, чтобы доставить кислород к сердцу и головному мозгу. В пожилом возрасте эластичность этих трубочек несколько меняется, и показатели вязкости крови так же. Это очень важно, потому что какие-то значительные нарушения могут привести к инсультам. Происходит сбой в снабжении кислородом. Это самое главное, что может быть. Могут быть легкие варианты гипоксии, то есть недостатка кислорода из-за сужения сосудов во время холодов", — сказал Ревич.
Эксперт также отметил, что угольные ТЭЦ и сопровождающие их работы выбросы усугубляют неблагоприятное воздействие на организм. Согласно проведенным ранее исследованиям, достоверно установлена связь между волнами холода и смертностью лиц старше 65 лет.
"В Красноярске ситуация очень тяжелая. Тяжелые климатические условия и очень высокий уровень загрязнения окружающей среды. Зимой риски для здоровья повышаются из-за отопления. В Красноярске оно преимущественно от угольных ТЭЦ, а значит в воздух попадает много мелких взвешенных частиц. Их концентрация в атмосферном воздухе растет", — пояснил Ревич.
Ученый отметил, что людям пожилого возраста необходимо контролировать давление и следить за своим здоровьем.
"Усиленное внимание на собственное самочувствие, должен быть включен режим повышенного внимания к своему здоровью. Не болит ли голова, нет ли каких-то симптомов, что хочется прилечь, отдохнуть на несколько минут. Лучше прилечь, если это возможно", — сказал эксперт.
Он также уточнил, что аккуратно надо быть со сменой медикаментозных препаратов и при возможности проконсультироваться с кардиологом или неврологом.
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Теги:
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