Антипрививочники придумали свой язык, чтобы избежать блокировок

Борцы с вакцинацией прибегли в новой тактике, чтобы обойти цензуру в социальных сетях: они начали использовать эзопов язык.

С движением антипрививочников, или антиваксеров, борются не только фармацевтические корпорации, политики, журналисты, но и соцсети. В мае Instagram начал блокировать посты антиваксеров с тегом #вакциныубивают (#vaccineskill) и аналогичными ему. В ответ на это активисты начали ставить абстрактные теги #простоспрашиваю (#justasking) и #знайриски (#learntherisk).

Также активаксеры избегают модерации за счет использования букв из других языков (vaççines) и символов внутри слова (va ((ines). Кроме того, они начали публиковать посты под тегами, которые обычно используют защитники права на аборт: #правовыбора (#righttochoose) и #моетеломоедело (#mybodymychoice).

С сентября социальная сеть «ВКонтакте» начала предупреждать пользователей сообществ против прививок о том, что такие страницы могут «содержать недостоверную информацию» и «материалы сообщества могут быть опасны для вашего здоровья». На плашке с предупреждением также стоит ссылка на сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В начале 2019 года фотохостинг Pinterest заблокировал выдачу страниц по словам на тему антивакцинаторства. «Люди приходят на наш сайт за вдохновением. Во вредоносном контенте нет ничего вдохновляющего», — заявили в компании. В августе Pinterest ввел новую опцию: в ответ на запросы о противодействии вакцинации сайт предлагает научные работы и статистику о спасенных жизнях благодаря прививкам.

С середины октября на острове Самоа продолжается эпидемия кори. ВОЗ связывает ее с движением антиваксеров, которое развилось там в 2018 году, когда двое детей заболели и умерли после вакцинации. Позднее выяснилось, что в этом виноваты не медикаменты, а медсестры, которые смешивали лекарство с релаксантом вместо обычной воды. С 5 декабря на Самоа проводят принудительную вакцинацию.