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Найден способ снизить давление без лекарств 

Аргументы Недели 1 час назад
Найден способ снизить давление без лекарств
Фото: Аргументы Недели
Посильная физическая нагрузка является простым способом снижения артериального давления без приема лекарственных препаратов. Такой совет дали специалисты в области медицины, говорится в публикации, размещенной в сети.
Как пишет интернет-портал volkovysk.by, врачи порекомендовали людям, страдающим от гипертонии, регулярно ездить на велосипеде. Если это занятие не приносит удовольствия, можно просто ходить пешком. Продолжительность ежедневных прогулок должна составлять не менее тридцати минут, отмечается в процитированном материале. Ранее в пятницу сообщалось, что доктора назвали необычный симптом рака поджелудочной железы.
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