Создана вакцина против ожирения

Недавно разработанная вакцина, отметили ученые, будет действовать путем изменения бактерий кишечной флоры, призванных защитить ее слизистую оболочку. Пищеварительная микробиота является экосистемой из 100 миллиардов бактерий, которые находятся в организме. Они участвуют в пищеварении и борются с некоторыми токсичными отходами, также защищая человеческий организм от внешних патогенов. Другие виды кишечных бактерий стимулируют обновление кишечной стенки или синтезируют молекулы, а также "природные антибиотики".

Предыдущие исследования уже выявили связь между микробиотой и кишечными расстройствами. У людей, страдающих ими, отмечают эксперты, действительно наблюдалось меньше разнообразия в их пищеварительной экосистеме. Прежде всего, у них было зафиксировано повышенное количество флагеллина, микроорганизмов, продуцирующих белок. Избыток флагеллина позволяет "вредным бактериям" проникать в защитную слизистую оболочку кишечника и вызывать через определенный промежуток времени воспаление кишечника.

В ходе исследования флагеллин был введен непосредственно в брюшную полость мышей. Это действие стимулировало выработку антител против флагеллина, которые уже присутствуют в их организме. Ученые выяснили, что у вакцинированных грызунов в животе было меньше бактерий, вырабатывающих белок, который защищал их от воспаления.

Тот же метод был использован для проверки влияния вакцины на нарушения процесса обмена веществ. У привитых мышей, которых кормили пищей с высоким содержанием жира, не развилось ожирение, в то время как те, кто не получил инъекцию, в конечном итоге имели избыточный вес.

Хронические заболевания кишечника возникают в результате постоянного воспаления в пищеварительном тракте, которое вызывает боль, кровотечение и другие симптомы, которые иногда трудно устранить. В то время как некоторые пациенты наблюдают улучшение, другие продолжают страдать. В перспективе новая вакцина, чей состав по понятным причинам не разглашается, может значительно улучшить их состояние. Как пишет издание MaxiScience, ученые продолжат дальнейшие исследования, чтобы определить безопасный способ проведения лечения пациентов.