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Создана вакцина против ожирения 

Российская Газета 1 час назад
Создана вакцина против ожирения
Фото: Российская Газета
Недавно разработанная вакцина, отметили ученые, будет действовать путем изменения бактерий кишечной флоры, призванных защитить ее слизистую оболочку. Пищеварительная микробиота является экосистемой из 100 миллиардов бактерий, которые находятся в организме. Они участвуют в пищеварении и борются с некоторыми токсичными отходами, также защищая человеческий организм от внешних патогенов. Другие виды кишечных бактерий стимулируют обновление кишечной стенки или синтезируют молекулы, а также "природные антибиотики".
Предыдущие исследования уже выявили связь между микробиотой и кишечными расстройствами. У людей, страдающих ими, отмечают эксперты, действительно наблюдалось меньше разнообразия в их пищеварительной экосистеме. Прежде всего, у них было зафиксировано повышенное количество флагеллина, микроорганизмов, продуцирующих белок. Избыток флагеллина позволяет "вредным бактериям" проникать в защитную слизистую оболочку кишечника и вызывать через определенный промежуток времени воспаление кишечника.
В ходе исследования флагеллин был введен непосредственно в брюшную полость мышей. Это действие стимулировало выработку антител против флагеллина, которые уже присутствуют в их организме. Ученые выяснили, что у вакцинированных грызунов в животе было меньше бактерий, вырабатывающих белок, который защищал их от воспаления.
Тот же метод был использован для проверки влияния вакцины на нарушения процесса обмена веществ. У привитых мышей, которых кормили пищей с высоким содержанием жира, не развилось ожирение, в то время как те, кто не получил инъекцию, в конечном итоге имели избыточный вес.
Хронические заболевания кишечника возникают в результате постоянного воспаления в пищеварительном тракте, которое вызывает боль, кровотечение и другие симптомы, которые иногда трудно устранить. В то время как некоторые пациенты наблюдают улучшение, другие продолжают страдать. В перспективе новая вакцина, чей состав по понятным причинам не разглашается, может значительно улучшить их состояние. Как пишет издание MaxiScience, ученые продолжат дальнейшие исследования, чтобы определить безопасный способ проведения лечения пациентов.
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