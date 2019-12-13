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Еще один ждавший пересадки почки у врача Каабака ребенок умер 

Lenta.ru 2 часа назад
Умер еще один ждавший пересадки у Каабака ребенок
Фото: Lenta.ru
Один из сахалинских близнецов умер в московской больнице, так и не дождавшись пересадки почки от врача-трансплантолога Михаила Каабака. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав.
«Минздрав России с сожалением сообщает о смерти мальчика Р. из Южно-Сахалинска. Приносим искренние соболезнования родным и близким ребенка», — приводит агентство сообщение ведомства.
Ребенок скончался «из-за осложнений, не связанных с основным заболеванием».
По словам директора Департамента медицинской помощи детям Минздрава России Елены Байбариной, мальчика могли прооперировать не раньше конца декабря, поскольку необходимую для подготовки к операции прививку ему поставили только в конце ноября.
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Теги:
Новости , Минздрав РФ
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