Умер еще один ждавший пересадки у Каабака ребенок

Еще один ждавший пересадки почки у врача Каабака ребенок умер

Один из сахалинских близнецов умер в московской больнице, так и не дождавшись пересадки почки от врача-трансплантолога Михаила Каабака. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав.

«Минздрав России с сожалением сообщает о смерти мальчика Р. из Южно-Сахалинска. Приносим искренние соболезнования родным и близким ребенка», — приводит агентство сообщение ведомства.

Ребенок скончался «из-за осложнений, не связанных с основным заболеванием».

По словам директора Департамента медицинской помощи детям Минздрава России Елены Байбариной, мальчика могли прооперировать не раньше конца декабря, поскольку необходимую для подготовки к операции прививку ему поставили только в конце ноября.