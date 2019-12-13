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Как помешать образованию камней в почках 

Medical Note 1 час назад
Как помешать образованию камней в почках
Фото: Medical Note
В последние годы в России все чаще регистрируются случаи мочекаменной болезни. Согласно статистике, у пяти процентов россиян есть камни в почках. Можно ли предотвратить опасный недуг, и как действовать, если он развился, пишет РИА Новости.
Мочекаменная болезнь может объясняться наследственной предрасположенностью. Также она порой развивается из-за патологии эндокринной системы, неправильного образа жизни и плохого питания.
«Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области чаще всего у пациентов удаляют оксалатные камни, состоящие из солей щавелевой кислоты. Они содержатся во многих продуктах, например в томатах и щавеле. Кроме того, появление камней может вызвать популярный усилитель вкуса глутамат натрия», — объяснила старший научный сотрудник кафедры кристаллографии СПбГУ Алина Изатулина.
Эксперт пояснила, что сейчас создается методика, способная помешать образованию камней, даже если среда в почке этому благоприятствует.
«Мы изучаем формирование метастабильных гидратированных фаз. Они возникают в самом начале камнеобразования. Если мы найдем вещества, способные препятствовать формированию этих фаз, то, возможно, не дадим камню образоваться», — отметила эксперт.
Если все пойдет по плану, то вскоре может появиться способ профилактики мочекаменной болезни.
В случае появления камней их обязательно надо удалять. В зависимости от минерального состава камня его можно либо растворить, либо дистанционно раздробить при помощи специальной аппаратуры, либо удалить путем хирургической операции. Чаще всего, эндоскопически, то есть, без разрезов на теле, а через естественные мочевые пути.
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Теги:
Новости , РИА Новости
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