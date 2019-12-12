Найдено лекарство против старения и слабоумия

Обнаружено лекарство против старения и слабоумия

Ученые Института Солка в США обнаружили, что потенциальные лекарства против старческого слабоумия и болезни Альцгеймера — CMS121 и J147 — способны замедлять старение у здоровых мышей, блокируя повреждение клеток мозга. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В эксперименте была использована линия мышей, для которой характерно быстрое старение. Опытной группе грызунов дали CMS121 или J147 — вещества на основе растительных соединений, которые способны поддерживать функции нейронов при старении или болезни Альцгеймера. Возраст животных на момент лечения составил девять месяцев, что эквивалентно позднему среднему возрасту у людей. Через четыре месяцев у мышей проверили поведение и память, а также проанализировали генетические и молекулярные маркеры в мозге.

В опытной группе мыши показали лучшие результаты в тестах на память, чем не получившие препараты животные. У них также проявились изменения на клеточном и молекулярном уровнях. Например, оставалась стабильной активность генов, связанных с митохондриями — производящими энергию клеточными органеллами.

Оказалось, что препараты увеличивают уровни важного для обмена веществ ацетилкофермента А, что улучшает работу митохондрий и замедляет процессы в клетках мозга, способствующие старению.