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Названы скрытые симптомы гриппа 

Мир24 3 часа назад
Названы скрытые симптомы гриппа
Фото: depositphotos.com
Врачи рассказали, что такие признаки, как белые пятная на миндалинах и сильная потливость свидетельствуют о заболевании гриппом, пишет Утро.ru.
Однако если высокая температура сопровождается пятнами на миндалинах, сразу обращаться в больницу не надо, так как этот признак служит симптомом острого фарингита. Необычные симптомы помогут избежать осложнений при простуде. По словам специалистов, главное — это обратить внимание на свое самочувствие.
На заболевание, которое медики не советуют переносить на ногах, указывают давление в ушах. Его регулярно приравнивают к побочным эффектам, которые развивают отечность в носу и блокируют среднюю часть внутреннего уха. При этом о гриппе могут предупреждать головная боль, а также в глазах, верхней части лба, скулах и зубах. Кроме того, предупредит о гриппе озноб, жар и потливость, особенно в подмышечных впадинах. Медицинские специалисты напомнили, что мышечную боль при гриппе можно снизить обильным питьем.
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