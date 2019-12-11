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Из-за ошибки врачи провели женщине операцию «наживую» 

Passion.ru 25 минут назад
Из-за ошибки женщине провели операцию «наживую»
Фото: Passion.ru
Вопиющий случай произошел в больнице Йеовил британского города Сомерсет. Во время операции одной из пациенток перепутали наркоз, что обернулось для женщины сильнейшим посттравматическим стрессовым расстройством.
30-летняя женщина, имя которой не называется, легла в больницу на гинекологическую лапароскопическую операцию. Перед операцией хирург проинформировал пациентку, что подобные хирургические вмешательства проводятся исключительно под общим наркозом. Однако уже в операционной что-то пошло не так.
Вместо привычного общего наркоза женщине по ошибке ввели местный спинальный анестетик, также известный как спинальный блок. Этот вид анестезии обездвиживает и обезболивает нижнюю часть тела. Так как во время операции применялась техника минимального разреза, лапароскоп вводился в брюшную полость выше той области, на которую распространялся спинальный блок. Женщина в полной мере ощущала, как хирург делал надрез у нее на животе и вводил в брюшную полость лапароскоп, заполняя ее тело газом.
И хотя женщина делала отчаянные попытки кричать, из-за кислородной маски на ее лице и операционной ширмы, разделяющей верхнюю и нижнюю часть тела, медперсонал не замечал ее мольбы о помощи и продолжал операцию.
Из-за сильнейшего болевого шока у женщины подскочило давление, что для медиков должно было стать тревожным сигналом дистресса пациентки, однако хирург решил не останавливать операцию, что в итоге привело у женщины к посттравматическому стрессовому расстройству и пошатнуло ее веру во врачей.
«Меня постоянно мучают ужасные кошмары, как я лежу на операционном столе, а люди смотрят на меня и не слышат моих криков»,
— рассказала женщина Daily Mail.
Что же касается больницы, то в официальном заявлении для прессы администрация признает свою ответственность за инцидент и объясняет произошедшее «недоразумением».
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