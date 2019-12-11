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Британцы готовы за свой счет передать лекарства россиянам 

Русская Планета + ещё 2 3 часа назад
Британцы готовы за свой счет передать лекарства россиянам
Фото: Русская Планета
Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline, которая занимается производством жизненно важного для пациентов с муковисцидозом антибиотик, предложила безвозмездно передать российским пациентам необходимое количество лекарства.
О дефиците в стране препарата «Фортум» ранее сообщили журналисты The Village. По информации издания, порядка четырех тысяч пациентов, страдающих этим заболеванием, оказались лишены «Фортума» из-за закона об импортозамещении.
Как сообщают Idel. Реалии, сейчас представители пациентского сообщества больных муковисцидозом намерены обратиться в суд с иском против Министерства здравоохранения и Министерства промышленности и торговли. По мнению пациентов, действия ведомств нарушают их конституционное право на жизнь.
Муковисцидоз — генетическая болезнь, при которой слизь, вырабатываемая клетками, становится чрезмерно густой. Это, во-первых, провоцирует проблемы с легкими, а во-вторых — в густой слизи заводятся бактерии, вызывающие опасные инфекции.
Ранее еще три препарата вошли в список сильнодействующих веществ, производство и оборот которых в России ограничены. Это прегабалин, тапентадол и тропикамид.
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Теги:
Новости , Минпромторг , Минздрав РФ
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